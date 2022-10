Crece 'choque' entre poderes por elección del nuevo fiscal

Gobierno estatal suspende emisión de cartas de no antecedentes penales; Congreso continúa con el proceso de inscripción de aspirantes a la Fiscalía.

Estado y congreso ya están otra vez de “pique”, y hasta tomando caminos “opuestos” alrededor de la elección del fiscal General de Justicia del estado de Nuevo León.





Y es que el proceso para elegir al nuevo titular de dicha Fiscalía detonó una nueva confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, luego de que ayer el gobierno del estado “suspendió el proceso” en la parte que le toca, mientras que en el Congreso local se reiteró que el proceso continuará.





Bajo el argumento de qué jueces han otorgado “diversas suspensiones de amparo”, el estado dijo en un comunicado que una de estas ordena parar todo el proceso de selección del fiscal, por lo cual suspendía “trámites”.





No se especificó cuáles “trámites”, pero el área de comunicación indicó que se trata de la carta de no antecedentes penales, que es necesaria para inscribirse en la convocatoria que fue lanzada el pasado 13 de octubre y cierra el viernes.





“Dentro de los procesos de amparo, los jueces han otorgado diversas suspensiones y entre una de ellas se encuentra el que no se continúe con los trámites que correspondan al estado, derivados de la convocatoria para designar fiscal General de Justicia.





“Es por eso que los trámites que corresponden al gobierno del estado de Nuevo León vinculados a dicha convocatoria, se han suspendido con el fin de cumplir con la suspensión ordenada por el poder Judicial de la Federación”, indicó el estado.





El comunicado fue firmado por el Consejero Jurídico del estado de Nuevo León, Ulises Carlín de la Fuente.





Mientras que en el Congreso local, el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, cuyo grupo legislativo es mayoría junto con el PAN, señaló que el proceso de selección continuaba, tal como lo dijo un día antes su homólogo panista, Carlos de la Fuente.





“Se le está coartando el derecho a cualquier ciudadano que aspire y que reúna los requisitos para poder ser parte de estas gentes que quieran participar en el proceso para la selección del Fiscal”, dijo Treviño.





Advirtió que el Congreso Local continúa con el proceso de selección del Fiscal, mientras no sea oficialmente notificado la suspensión de amparo que supuestamente jueces federales otorgaron a particulares.





“El Jurídico del Congreso, al menos el que nos representa a los 42 diputados, tenemos entendido que el proceso sigue”, agregó el coordinar de la bancada del PRI.





Treviño lamentó que el estado haya optado por suspender la emisión de las cartas, pues dijo que se estaba “coartando” un derecho que tiene cualquier ciudadano a aspirar al cargo de fiscal.





Ayer, El Horizonte dio a conocer que iniciaba una “lluvia de amparos” que estaban empezando a trabar el proceso de selección del sustituto de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.





Esto ante el otorgamiento de dos suspensiones de amparo a particulares que objetaban la integración del Comité de Selección que se encargará de analizar y definir el grupo de cuatro candidatos a la Fiscalía General de Justicia.





Una de las suspensiones de amparo obtenida el pasado jueves 20 de octubre al particular Miguel Ángel Moreno Badillo y otras dos personas indica que por lo pronto no se puede hacer una designación de fiscal, pero que el proceso no se suspende, pues tiene que seguir su curso.





El segundo concedido el viernes 21 de octubre a Juan Guillermo Ávila Sarabia y establece que se suspende todo el proceso, desde el análisis de perfiles y designación del fiscal General de Justicia.





...Y ciudadanos la llevan





El estado suspendió desde 10 días la emisión de las cartas de no antecedentes penales, lo cual impide que un ciudadano que la ocupa no pueda tramitarla “hasta nuevo aviso”.





Según fuentes del estado, la suspensión desde hace días se debe a una “falla en el sistema”, y ahora es debido a que, según el estado, tienen que acatar la orden de un juez de no liberar trámites que se necesitan para inscribirse como candidatos al proceso de selección de nuevo Fiscal General de Justicia.





Al llamar para agendar cita para tramitar la Constancia Relativa a los Antecedentes Penales, los operadores señalan que no hay sistema.





De acuerdo a la operadora, no saben hasta cuándo regresará el sistema y por el momento no hay alguna otra alternativa para poder obtener la Constancia de no Antecedentes Penales.





Este documento forma parte los requisitos de la convocatoria para la elección del nuevo Fiscal General, la cual finaliza el próximo viernes 28 de octubre y a la cual hasta el momento solo se han inscrito 5 personas.





Ayer, el estado reiteró que es claro el ordenamiento de suspender el proceso en uno de los amparos por eso procedía de esta manera.

“Es importante que al ser señalado el gobierno del Estado como autoridad dentro de dichos procesos debe de dar cabal cumplimiento a las suspensiones, ya que de no ser así se caería en desacato”, indica el documento firmado por Carlín.