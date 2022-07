Crisis de agua en Nuevo León golpea pequeños viveros

Los comerciantes afirman que han cambiado por completo las estrategias de riego debido al corte del suministro

Plantas completamente secas, ventas a la baja, y el doble de esfuerzo para salir adelante es lo que ha dejado la crisis hídrica en los pequeños viveros de Monterrey.

Las plantas de doña Gregoria son testigo y víctima de la falta de agua, pues ahora no son regadas con la misma frecuencia que en otras épocas.

"Le echamos por vasitos, cada plantita un vasito; antes se regaban bien, tiene que ser mucho pero ahorita poquito nada más", comenta la comerciante.

El poco riego ya provocó que los ejemplares más demandantes se marchiten con rapidez.

"Muchas plantas se me secaron la verdad, porque hay días en los que no salen agua y qué hacemos; se me echó a perder mucha planta", lamenta.

La rutina para atender su negocio cambió por completo con la llegada de las restricciones en el suministro, pues ahora se deben levantar más temprano para acarrear agua y dormirse más tarde para tratar de extender las ventas.

"Como ahorita sale temprano el agua, de hecho, a las 3:00 am, pues hay que levantarnos tempranito para traer garrafoncitos y ver si alcanza; luego andamos por la tienda buscando, pero se acaba y no hay agua", cuenta la mujer de la tercera edad.

La gente que pasa por el local de doña Gregoria, ubicado sobre la calle Colegio Civil en el centro de Monterrey, se la piensa dos veces antes llevarse una plantita; sin embargo, la comerciante siempre ofrece opciones.

"Mucha gente viene y dicen ´no, mamá, no hay agua. ¿Con qué las vas a regar si no hay agua? ´ y entonces se van.

"Yo recomiendo cactos, ese no quiere agua; rosas del desierto tampoco quieren mucha aguita", explica.

La situación no desanima a la veterana vendedora, quien dice seguir al pie del cañón como lo ha hecho en otras crisis.

"Yo sigo aquí siempre porque es mi negocio, con esto me estoy manteniendo, tengo hijos, hijas. Ya pasamos por el covid y seguimos aquí ahorita que no hay agua", destaca.