Critica diputada Jessica Martínez al Gobernador

Tras la denuncia penal que realizó el gobernador de Nuevo León, Samuel García contra los integrantes del PRI, PAN en el Congreso Local y Jessica Martínez, diputada sin partido, esta última dijo que el mandatario ni siquiera ha recibido la reforma que se aprobó por la que los acusa.

El mandatario alegó que los legisladores violaron la suspensión definitiva que otorgó la Suprema Corte el pasado 24 de noviembre, que frena el proceso de elección del fiscal, luego que el Pleno votó una reforma a la Constitución, con la que se establece que la votación de las tres terceras partes del Poder Legislativo bastarían para la designación del titular de la Fiscalía General, quitando el derecho de veto al Poder Ejecutivo.

“Se votó para que se abriera a discusión una reforma a la Constitución, no se ha realizado la reforma, puesto que está cerrado incluso el Periódico del Estado de Nuevo León, así que ni siquiera ha recibido la primera vuelta.

“Se me hace raro que esté ahorita denunciando si tiene cerrado el Periódico y no nos ha recibido ninguna de las reformas que hemos hecho en los últimos días”, apuntó Martínez.

Por ello, la diputada sin partido resaltó que no está de acuerdo con la denuncia en su contra, ya que subrayó que si fue por el proceso, debería aplicar para todos los legisladores.

“Yo no estoy de acuerdo, ni siquiera ha recibido nuestras reformas de los últimos que son 20 días, no ha recibido entonces, pues él está intentando defenderse, pero sí me parece que si va a presentar algo, si tiene que ser contra los 42, porque los 42 votamos y en este caso, si él dice que por votar se está violentando algún proceso, pues bueno, pero somos 42 quienes votamos”, señaló Martínez