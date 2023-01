Cubrebocas en escuelas no tiene sustento: ONG's

Colectivos sostienen que cubrebocas sí afecta desarrollo social, emocional y educativo de menores; solicitan que tapabocas sea opcional.

En varios países del mundo hay estudios que indican que el cubrebocas sí afecta el desarrollo social, emocional y de aprendizaje de los niños, y que su uso no les permite fortalecer su sistema inmune para hacer frente a otras enfermedades, afirmó ayer la vocera del colectivo Abre Mi Escuela, Regina Garza.

Por esas razones y porque no tiene sustento científico la medida, organizaciones civiles, conformadas por padres de familia y maestros, piden a las autoridades eliminar el uso obligatorio de los cubrebocas en las aulas de Nuevo León, y dejarlo sólo como opcional.

Esta misma petición de que sea opcional, la lanzó también ayer la misma Secretaria de Educación, Solfialeticia Morales, en encabezar el reinicio de clases tras el periodo vacACional navideño.

Prueba de que no hay sustento en dicha obligatoriedad, dijo Garza, es que hasta el momento la Secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, no ha presentado un solo argumento que demuestre que la prenda es necesaria en escuelas.

“No hay sustento para decir que en el resto de los lugares no lo deben usar obligatoriamente y en las escuelas sí, esto es algo con lo que hemos estado batallando a lo largo de la pandemia y no vemos el suficiente sustento para seguir reafirmando esta medida obligatoria en las escuelas.

“Pedimos que sea opcional el uso del cubrebocas, como en todos los demás ámbitos públicos, porque nuevamente volvemos a que los niños son contagiosos, a que los niños sí lo tienen que usar, a que en las escuelas sí tenga que ser obligatorio', señaló Garza en entrevista con El Horizonte.

La fundadora de la ONG “Promoción de Paz”, Consuelo Bañuelos consideró que el uso del cubrebocas sí afecta la socialización de los pequeños.

Señaló que en sus recorridos por colonias madres de familia y maestros, les ha dicho que la prenda incide en el aprendizaje porque es una barrera para la comunicación plena y efectiva entre alumnos y mentores.

“Afecta en la socialización definitivamente, el no verse las caritas, el no poderse ver si están enojados o contentos, pienso que los maestros tienen que verse sumamente creativos para poder hacer otro tipo de dinámica.

“De hecho, yo no sé si nada más sea obligatorio en el salón de clase y en el exterior no sea obligatorio, porque para mí al aire libre podría haber una oportunidad para verse” dijo la activista.

Y es que ayer regresaron a clases presenciales, tras el receso vacacional navideño, 1 millón 061,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como 49,000 maestros.

Ese universo lo tuvo que hacer con cubrebocas porque el pasado viernes la Secretaría de Salud decretó el uso opcional para espacios cerrados, menos para las escuelas de educación básica y otros giros.

Esto sucede, aún y cuando existen estudios como el Transmission and Children: The Child Is Not to Blame (Covid-19, transmisión y niños: El niño no tiene la culpa), de la Academia Americana de Pediatría, que indican que los niños contagian el virus del Covid seis veces menos que los adultos; este mismo señala que los menores deben seguir una vida normal, no ser confinados al encerramiento y a la marginación.



Que cubrebocas sea opcional.- Sofialeticia Morales

La Secretaría de Educación de Nuevo León consideró pertinente que el uso del cubrebocas sea opcional dentro de los planteles, y no una medida obligatoria como actualmente se mantiene.

Durante la ceremonia del arranque oficial de actividades tras las vacaciones de invierno, la titular de la dependencia, Sofialeticia Morales, dijo que la incidencia de casos de Covid-19 en las escuelas permite retirar la obligatoriedad.

Sin embargo, agregó, la decisión deberá ser tomada por las autoridades estatales en materia de salubridad.

“El uso del cubrebocas queremos que sea opcional por cada escuela, porque hay escuelas que no tienen ningún caso; obviamente tiene que ser avalado por el Comité de seguridad sanitaria que lleva la Secretaría de Salud”, dijo la funcionaria.