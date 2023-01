Cuestiona la impunidad de 'los dos Manueles'

El Secretario de Gobierno llama al Fiscal Anticorrupción a trabajar juntos para castigar a los exfuncionarios corruptos.

Ante la falta de castigos en contra de los exfuncionarios estatales Manuel Vital y Manuel González, acusados diversos casos de corrupción, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, cuestionó el actuar del fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza.



De igual forma, el encargado de la política interna del estado de Nuevo León, llamó al fiscal a trabajar juntos para poder llevar los casos de corrupción ante un juez.



El Horizonte documentó el viernes que Manuel González, exsecretario de Gobierno, y Manuel Vital, extitular de Desarrollo Sustentable, exfuncionarios de la administración del “Bronco”, se han convertido en los intocables de la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Garza y Garza, pues, aunque ya pasó un año desde que fueron presentadas las denuncias, ese órgano no los ha llamado a declarar.



El Fiscal ha argumentado que para avanzar en sus pesquisas hacen falta pruebas que debe entregar el Estado.



Ante esto, Javier Navarro señaló “la Constitución establece que la investigación es a cargo del Fiscal, no del estado”.



Y remarcó que “el estado lo que hace es denunciar y aporta las pruebas que pueda tener a su alcance, pero el obligado a investigar, a recabar pruebas es la Fiscalía”.

En resumen, el secretario General de Gobierno subrayó que “pretextos hay muchos para no hacer las cosas. Nosotros estamos realmente preocupados de que llevamos 15 meses o más y esto no se ve para cuándo termina”.



El secretario General de Gobierno también cuestionó el actuar de la Fiscalía en los casos del gobierno anterior y los actuales, en los cuales, dijo, se puede ver una gran diferencia en el actuar.



“Imagínese: en el caso mío pidieron audiencia de inmediato, pidieron la judicialización, no pudieron hacer nada, porque había unas suspensiones de amparo que les impedía, pero la fecha la pusieron de inmediato’’, detalló funcionario estatal.