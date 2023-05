Cuestionan a Basave por permitir que antro abra hasta 7 am

Diversas voces de la política cuestionaron que el municipio de Monterrey permita que antros abran hasta el amanecer, como se evidenció con la balacera en un centro nocturno de la zona Tec.

Este lunes 29 de mayo, diputados locales y dirigentes estatales urgieron a la autoridad municipal a poner orden, pues este hecho solo demostró que tales establecimientos operan clandestinamente.

Esta responsabilidad, dijeron le corresponde al secretario de Ayuntamiento, Agustín Basave, a quien le compete el control de los antros y al asumir el cargo, se comprometió a ser un promotor de la legalidad.

Al respecto, el presidente del Congreso, Mauro Guerra, señaló que existe una falta de atención por parte del secretario, quien debería regular los horarios de venta de alcohol.

“La ciudad debe de respetarse y bueno, vimos que había un establecimiento abierto a tempranas horas de la madrugada, que acabó en un siniestro, en la muerte, y pues urge que la autoridad ponga cartas en el asunto y que no sea esto una causal de que sigan pasando desgracias y empeorando la seguridad en nuestra ciudad”, apuntó el legislador.

En tanto, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Garza Ochoa, lamentó los acontecimientos y cuestionó que el sitio estuviera abierto a esas horas, en total impunidad.

Por su parte, la legisladora priísta, Alhinna Vargas, indicó que lo más grave no es que los centros nocturnos estén abiertos, sino que el municipio lo permita.

“En una zona tan pacífica, tan custodiada, tan a la vista de todos, tenemos bares abiertos a esa hora de la mañana, pues no nos queremos imaginar lo que ocurre en las zonas, por ejemplo, del centro, tipo Villagrán, Madero, donde se albergan por costumbre muchísimos centros, bares, que normalmente carecen del respeto a la regulación y a la normativa municipal', indicó Vargas.

“Pero aquí lo más grave no es que ellos violen el horario, sino, pues, que el municipio no hace nada y no reacciona ante ese tipo de abusos de este tipo de establecimientos”, consideró la legisladora.