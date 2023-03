Cuestionan firmas 'ecológicas' de Miguel Treviño

El exregidor sanpetrino, Ernesto Chapa, cuestionó las firmas “ecológicas” del alcalde de San Pedro, Miguel Treviño.

Fue este domingo cuando Miguel Treviño convocó a firmar de apoyo una iniciativa de amparo para la contaminación de la refinería en Cadereyta.

Donde en un inicio le pareció correcto puntualizar en temas de contaminación y falta de áreas verdes que están afectando al Estado, señaló que la forma de convocar las firmas fue subjetiva, principalmente para los niños.

“Una cuestión es fomentar la participación y civismo, pero no para una decisión jurídica o personal, de hecho, no van a servir las firmas desde un punto de vista jurídico. Niños menores de edad pueden opinar pero no tienen capacidad de voto ni personalidad legal para hacerlo, son habitantes más no ciudadanos. Cuidado con eso, lo niños no se tocan, cuidemos a nuestros hijos”, comentó Ernesto Chapa.