Cuotas escolares no son obligatorias: Educación de Nuevo León

La secretaria de Educación en Nuevo León, Sofialeticia Morales, aseguró que no se debe condicionar el pago para que los menores tengan un lugar en el plantel.

La secretaria de Educación en Nuevo León dio a conocer que las cuotas escolares no son obligatorias y no pueden condicionar la inscripción de los alumnos para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Sofialeticia Morales, señaló que algunas veces se piden para proyectos para las escuelas, sin embargo, no se debe condicionar el pago para que los menores tengan un lugar en el plantel.

“Ninguna cuota puede limitar la entrada un niño, una niña, las cuotas no pueden ser obligatorias, a través de padres de familia y a través del tiempo precisamente por las condiciones de la infraestructura o porque los directores y directoras con esta pasión quieren ofrecer mejores alternativas educativas, se han establecido cuotas.

“Entendemos que la Asociación de Padres se pone una meta de recolectar recursos para equis proyecto que ya lograron el consenso con los padres de familia, pero esto no puede condicionar la entrada de nadie”, indicó Morales.

La secretaria de Educación agregó que en caso de las cuotas estas se pagan por medio de la Asociación y no a los directores o directoras, por lo que pidió denunciar cualquier irregularidad.

“Siempre es a través de la Asociación de Padres de Familia y no de la directora o el director, ni la dirección de la escuela y no la pueden condicionar.

“(Pedimos) Reportarlo a la Secretaría de Educación Pública, nosotros nos comprometemos a hablar directamente con la directora o director o decir no podemos hacerlo”, agregó.

Trabajarán para evitar cortes de luz en escuelas

Para evitar que las escuelas se queden sin luz por no pagarla ante un traspapeló que se dé con alguno de los recibos, la Secretaría de Educación informó que la Comisión Federal de Electricidad unificará en un solo recibo el pago de la luz de los planteles educativos del estado.

La secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, informó que este es uno de los acuerdos a los que se llegó con la CFE.

“Nosotros solicitamos en el caso de las escuelas estatales una cuenta concentradora, que en lugar de que reciba escuela por escuela el recibo de luz lo reciba conjuntamente de todas las escuelas y de esa manera no van cortando la luz porque también a veces resulta que se traspapeló, no se pagó, no lo paga la escuela, lo paga la Secretaría de Educación”, indicó Morales.

Entre otro de los acuerdos destacó la revisión de las condiciones para poder llevar a cabo de instalación de minisplit y combatir el problema de calor que se llegue a presentar durante las clases.

“El otro es que hay escuelas que en la desesperación compran minisplit se instalan y truene el transformador por la excesiva carga de electricidad y se vota cada 2 minutos y termina fundiéndose.

“Entonces si requiere una revisión primero de cuál es la carga que está llevando a cabo la escuela para ver si se cambia el tipo de transformador o se refuerza”, señaló la secretaria de Educación.

Ante el cambio de transformadores o la instalación que se pueda dar en las diferentes escuelas, Morales hizo un llamado a reportar alguna irregularidad que se observa en los planteles, para evitar robos.

“Necesitamos el apoyo de todos los que viven cerca de las escuelas que nos ayuden, las escuelas es el bien común de la comunidad, ayúdenos a cuidarlas, a veces acabamos de poner un transformador o un minisplit y ya le arrancaron todo”, dijo Morales.