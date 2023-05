Dan Ebrard y Samuel bienvenida a empresa india en NL

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguraron en Monterrey la empresa originaria de la India, TATA Consultancy Services (TCS), dedicada a la inteligencia, a las ideas, al 'internet de las cosas' y a los 'datos'.

La firma, ubicada en la avenida Díaz Ordaz, prevé generar mil empleos en tierras regias, ya que cuenta con 20 años de operar en el país, generando cerca de 2 mil 500 empleos.

Tras el corte del listón, el canciller mexicano destacó que India y México tienen un acercamiento comercial, siendo ese país el socio número 9 de los mexicanos.

Además, destacó que ya hay más presencia de empresas mexicanas en la India, y ese comportamiento seguirá, ya ambas naciones están entre los países que más van a crecer en todo el mundo.

Anunció que para fines de año, México estará desarrollando inversiones del sector de inmunoterapia, un proceso complejo que ya se hace en la India con vectores y elementos genéticos.

También aclaró que esta empresa es muy significativa porque se dedica a las ideas y a los datos, por lo que advirtió que quienes no se dediquen a esa economía 'se quedarán atrás'.

Por su parte, García Sepúlveda dijo que se requieren más empresas como TCS en la entidad para aumentar el desarrollo económico de Nuevo León y México, al evento también asistió el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien agradeció la confianza de esa firma para instalarse en la capital regia.

A nombre del gobierno de México y del suyo, Marcelo Ebrard, felicitó a los regios por ser campeones de la Liga MX.

De visita en Monterrey, al finalizar el acto de inauguración de una empresa proveniente de la India, el canciller elogió a la entidad por el resultado en el torneo de futbol.

En el presidium el ministro se extrañó de que sólo hubo una pregunta de los reporteros sobre el tema de la inversión de esa empresa, y riéndose comentó que 'fue una mañanera rápida'.

A la salida del evento, Ebrard Casaubón, una de las 'corcholatas' de Morena para la sucesión presidencial, no quiso dar entrevista sobre el tema preelectoral, argumentando que estaba como invitado en esa empresa.

'No puedo hacer eso, estoy en casa de TCS (TATA Consultancy Services), salgo de una conferencia, no puedo hacer eso. Si quieren, más tarde en otro evento sí, pero aquí no lo puedo hacer yo porque rompo (las normas)', comentó.