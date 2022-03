¿De qué se le acusa a Jaime Rodríguez 'El Bronco'?

El día de hoy, martes 15 de febrero, el ex gobernador de Nuevo León fue detenido por presuntamente desvió de recursos y materiales.

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', fue detenido en el municipio de General Terán por supuestamente realizar un desvió de recursos y personal.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), el ex mandatario estatal podría estar vinculado con delitos electorales, presuntamente durante las elecciones presidenciales de 2018 donde compitió como candidato independiente a la presidencia de México, cabe aclarar que los candidatos independientes debían reunir un millón de firmas para poder contender como candidatos.

Por medio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se dio a conocer que al menos 11 empleados del ministerio público habían participado en la recolección de firmas.

Del mismo modo, la sala registró que 572 personas fungían como empleados durante la administración de Calderón, las cuales fueron captadas para dar apoyos para la candidatura, según el organismo.

Además, agregó que 25 dependencias participaron en la recolección de las 'broncofirmas', de las cuales 12 titulares estaba involucrados en el proceso de sanción.

En días recientes se supo que los ex funcionarios Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable, y María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación, estaban involucrados en triangulación de recursos públicos, por lo que sus cuentas bancarias fueron congeladas.