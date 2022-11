¡De terror! Oso sorprende a estudiante mientras descansaba

El gran animal paseo a tan solo unos centímetros de la estudiante de la Facultad de Comunicación de la UANL mientras estaba descansaba.

Un oso sorprendió a una joven estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) que se encontraba tranquilamente descansando en una banca.

Los avistamientos de osos dentro de la FCC cada vez son más común y al parecer estos animales están ya acostumbrados a la presencia de los estudiantes, pues una joven estuvo a centímetros de uno de ellos sin hacerle ningún daño, afortunadamente.

La estudiante al ver que tenía el gran oso muy cerca de ella, esta procedió solo a taparse la cara y evitó moverse para no asustar al animal.

El momento de tensión fue captado por otro estudiante a quien la joven solo volteó a ver.

Afortunadamente la valiente reacción de la joven generó que el oso se alejara lentamente y ella puso salir a salvo.

Nuestro estado es tierra de osos y hay que aprender a coexistir con ellos.

De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil estatal.

No pierdas la calma

No lo alimentes

No le arrojes piedras ni objetos

No intentes fotografiarlo

No tomes selfies

No le dejes basura al alcance

No lo molestes y aléjate de él

Recuerda que el oso negro es una especie protegida, por lo cual el ocasionarle un daño implica acciones legales.