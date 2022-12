Debaten efectividad 'real' en utilizar el cubrebocas

Un informe de la OMS enlista los puntos negativos que provocan del uso de los cubrebocas, entre los que se encuentran la cefalea y la dificultad para respirar.

Si bien el cubrebocas es recetado como una medida para prevenir el Covid-19, existen algunos estudios que indican los riesgos que pueden traer estos al utilizarse de manera frecuente.

Un ejemplo de ello es la investigación “Evaluación experimental del contenido de dióxido de carbono en el aire inhalado con o sin mascarillas en niños sanos”, publicada en The Journal of the American Medical Association.

Como parte del estudio, se examinó los niveles de dióxido de carbono de 45 niños con buena salud, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, y con una edad promedio de 10 años.

Los autores del estudio señalaron que el aire libre normal tiene aproximadamente 0.04% de dióxido de carbono por volumen (400 partes por millón —ppm–), y la Oficina Federal de Medio Ambiente de Alemania establece que el límite para habitaciones cerradas es 0.2% (2,000 ppm), y cualquier valor superior es inaceptable.

Al realizar el estudio en los niños se encontró que los niveles de dióxido de carbono de los niños que usaban cubrebocas, después de tres minutos, promediaron entre 13,120 y 13,910 partes por millón, ¡más de seis veces! La exposición al dióxido de carbono.

Por otra parte, un informe de la OMS enlista los puntos negativos que provocan del uso de las mascarillas, entre los que se encuentran la cefalea (dolor de cabeza) y/o dificultad para respirar; aparición de lesiones cutáneas en la cara, dermatitis irritante o agravamiento del acné si la mascarilla se utiliza con frecuencia por periodos prolongados.

Asimismo, dificultad para comunicarse con claridad, en particular las personas sordas, hipoacúsicas o las que recurren a la lectura labial.