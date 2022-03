Decisión de Comisión de Tarifas divide opiniones

El día de ayer, martes 22 de marzo, la Comisión de Tarifas del Comité Técnico del Instituto de Movilidad decidió dar revés al 'tarifazo' e incentivar el uso de una nueva tarjeta.

Sin embargo, los usuarios del transporte público dividen sus opiniones a favor y en contra de una nueva tarjeta.

Los que dijeron estar a favor, mencionaron que el beneficio que perciben es en el ahorro que genera cuando les toca transbordar.

"Está bien que nos quieran cambiar a otra tarjeta porque así no traemos tanto efectivo. También me sirve porque me ahorro dinero, porque tomo dos camiones y ya me sale al 50 %", dijo Carlos.