Definirán trasvase a Tamaulipas... ¡pero en tres semanas!

Titular de Segob señala que Conagua realiza estudios y que la liberación de líquido de la presa El Cuchillo a Marte R. Gómez será consensuado.

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunieron en el Palacio de Gobierno, donde abordaron el tema del trasvase del agua a Tamaulipas, cuya definición quedó nuevamente en vilo, porque lo definirán hasta dentro de tres semanas.

López abundó que se hará una evaluación técnica para determinar si se continúa con el envío de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez.

“El acuerdo decía que, en esta fecha, el día de hoy, se tenía que empezar, y se tomó la decisión consensuada de no empezar hasta tener un estudio técnico.

“Se están haciendo algunos estudios de la Comisión Nacional del Agua, esperemos que se tengan en dos o tres semanas”, reveló Adán Augusto López.

El funcionario federal dio las declaraciones durante su visita al Congreso de Nuevo León para exponer ante los diputados la iniciativa de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.

Momentos antes, López Hernández se reunió con el gobernador Samuel García, quien mantuvo su postura en contra del trasvase, tal y como lo ha reiterado en semanas anteriores.

Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal, señaló que la Federación debe considerar la crisis hídrica en Nuevo León antes de definir si la entidad debe ceder agua a Tamaulipas.

“El estudio lo estamos esperando, lo que sigue es que nos notifiquen y luego hay mesas; la postura es muy clara: hay un decreto que sigue hoy decretando sequía y pues pedimos que ese decreto se tome en cuenta para ese estudio”, puntualizó Samuel García.



- Se dan la mano y descartan enemistad



El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador Samuel García tuvieron una reunión privada en Monterrey para tratar el tema de del trasvase de agua a Tamaulipas y dialogar sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en la entidad.

Previo a su encuentro con el mandatario estatal, López afirmó que no habría disculpas por sus calificativos en contra del gobernador, ni los señalamientos hacia los regiomontanos.

“Yo no sé si el gobernador me quiera pedir disculpas, pero no hay lugar para eso”, mencionó el funcionario tras cuestionarle si buscaría expiar sus comentarios.





Cuestionado sobre el gobernador, al que hace días se refirió cómo “Samuelito”, “hipócrita” y “egoísta”, afirmó que seguirá manteniendo diálogo con él. Y sobre su calificativo de llamarlo “Samuelito”, aseguró: “Así le digo de cariño”.

Con esto, Adán Augusto López aseguró que al llamar a los tabasqueños más inteligentes que los neoleoneses, era en respuesta a una expresión hecha por Samuel García.

El funcionario federal admitió que tiene diferencias con el gobernador nuevoleonés por el trasvase de El Cuchillo y porque Nuevo León decidió no apoyar la ampliación de la operación del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

A las puertas del Palacio de Cantera, el mandatario estatal Samuel García recibió a su invitado con un “Bienvenido al mejor Estado del país”.

A lo que el secretario respondería “Después de Tabasco, sí”.

Luego, ambos funcionarios ingresaron al despacho del gobernador para una reunión privada.



- Pactan mejorar coordinación en seguridad

Ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con quien acordó estrechar lazos de colaboración en materia de seguridad.

Tras la encerrona con el mandatario estatal, el funcionario federal acudió al Congreso del estado, en donde compareció ante los diputados a quienes les expuso el plan de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y en tribuna aseveró que “es una obligación constitucional del Gobierno Federal de coadyuvar para que haya seguridad”.





- Segob solicita a diputados a apoyar reforma

Luego de reunirse con el gobernador, el titular de Segob, Adán Augusto López, se juntó con los legisladores de Nuevo León en el Congreso estatal, en donde les solicitó apoyar la reforma federal que deja al Ejército en las calles hasta el 2028.

Al respecto, indicó que esta estrategia no es una militarización del país y aseguró que la medida es necesaria para fortalecer la seguridad en el país.