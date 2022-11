Deja Agua y Drenaje tinacos comunitarios en abandono

Lo tinacos comunitarios establecidos por Agua y Drenaje de Monterrey para contrarrestar la crisis hídrica en Nuevo León, ahora se encuentran descuidados y en abandono.

Un recorrido realizado por El Horizonte en municipios metropolitanos evidenció el mal estado que impera en los tanques, ya que de acuerdo con testimonios de vecinos, las autoridades dejaron de darles mantenimiento apenas se reestableció el servicio del agua en la ciudad.

Algunos, como el ubicado en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas en el municipio de Escobedo, ni siquiera tienen tapa por lo que el poco líquido que quedó ya está cubierto de lama.

La situación es prácticamente la misma en el fraccionamiento Mitras Centro en Monterrey, el cual mantiene en alerta a los vecinos pues ante las próximas semanas soleadas temen que se generen insectos.

Cabe señalar que algunos habitantes de las colonias más afectadas durante la crisis, como Jardines del Cañada prestaron sus domicilios para que se instalaran los tinacos, y ahora que ya no se utilizan únicamente representan una molestia.

Los reportes para que la autoridad acuda a retirar la infraestructura no han sido pocos, debido a que algunos de los afectados aseguran ya acumular una decena de denuncias sin respuesta.

'Desde hace un mes que reportaron para que lo quitaran, pero no, no lo quitan, se me hace que ahí lo piensan dejar, pero ya no tiene ni agua', lamentó Silvia Garza.