Deja Jessica Martínez bancada de Morena en Congreso

Tras señalar que se ha sentido 'presionada' y 'coaccionada', la diputada local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jessica Martínez anunció su salida de dicho grupo legislativo en el Congreso para ser 'diputada sin partido'.

Cabe mencionar que la bancada ya había empezado a 'desintegrarse' con la salida inicial de la diputada Anylú Bendición, quien primero se fue al Partido del Trabajo (PT) y después se hizo independiente.

En un vídeo, la legisladora reveló que la bancada de Movimiento Ciudadano ha hecho 'juicios' sobre una supuesta 'sobrerepresentación' del partido al que pertenecía en las Comisiones, lo cual hizo que tomara esta decisión.

'He decidido salir del grupo legislativo Morena, pero voy a seguir trabajando igual que siempre para los 6 millones de personas del Estado de Nuevo León que necesiten mi apoyo y servicios', dijo la legisladora.

'Una de las cuestiones que se están aquí combatiendo es que Morena está sobre representado en las comisiones; bueno ya no, ya no está sobrerepresentada porque yo salgo del grupo legislativo Morena y bueno, también quiero que sepa la gente el timing político que está manejando Movimiento Ciudadano', sostuvo Martínez.

Actualmente, la legisladora preside la Comisión de Igualdad, mientras que Waldo Fernández, diputado local de Morena, se encarga de la Comisión de Presupuesto.

Martínez, remarcó que su salida de la bancada no significa que dejará la militancia de Morena, pues seguirá perteneciendo al partido.

'Nos han pedido que apoyemos a diligencias o políticas de Movimiento Ciudadano, sin embargo yo pienso que una colaboración debe ser con mucho respeto y además sin engañar o sin hacer como trampas; entonces a mí no me parece que por un lado te sonrían, te pidan apoyo y por el otro lado te empiecen a mandar esto, que son juicios de derechos políticos', concretó la ex morenista.