Dejan en el olvido a lesionada por choque de rutas 604 y 611

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León lanzó un comunicado con la intención de ayudar a los lesionados del accidente entre las rutas 604 y 611 en el municipio de Apodaca, sin embargo, hasta el momento no han recibido apoyo, así lo aseguró Brenda Elizabeth García Gaspar una de las afectadas que continúa en malas condiciones.



García Gaspar refirió que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León no ha sostenido contacto con ella.





“Fíjese, que no, de hecho ayer nada más le mandaron a hablar a mi esposo de Policía y Tránsito, nada más para decirle que la ruta no tenía nada que ver, qué puede meter demanda, pero no, a mi domicilio nadie se ha acercado.”



La aseguradora de la unidad le mencionó vía telefónica a la lesionada que al finalizar las fiestas decembrinas se comunicaría con ella.



“Ningún municipio, ni de Apodaca ni de aquí de Zuazua, nadie se ha acercado conmigo', aseveró.



Respecto a su estado de salud luego del percance, la lesionada de 31 años de edad y habitante del municipio de Zuazua, argumentó que continúa en mal estado y las revisiones que le han practicado no han sido a profundidad.





“De hecho ahorita vengo del Metropolitano porque a mí me dan dolores en mi cabeza donde fue el impacto, me dan dolores y me volví a desmayar ahora en estos días, ese es mi miedo y fue lo que les dije en el hospital; yo necesito que me revisen mi cabeza, me urge porque me da miedo quedar mal.”, compartió García Gaspar.