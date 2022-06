Los dejan sin agua y no cumplen horario de abastecimiento

En Escobedo la problemática del suministro de agua continúa al grado de reunir casi dos litros.

En la colonia Privadas de San José, no se ha cumplido correctamente con el horario de abastecimiento que según Agua y Drenaje es de las 04:00 a 11:00 horas.

Yazmín Gándara Vital tiene tres hijos y una necesidad enorme por juntar el líquido.

"No he juntado nada de agua, hoy llegó pero salió una hebrita, no pude llenar el tambo y sirve para darle a mí familia"