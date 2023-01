Dejó tirado equipo 'Bronco' mantenimiento de Línea 2

Los expertos aseguran que además de un mal diseño, la desatención de la administración pudo haber contribuido al deterioro de la obra.

Adicional al mal diseño que, según se acusa, tuvo la obra de la Línea 2 del Metro de Nuevo León, ahora sale a relucir que el presupuesto de mantenimiento de dicho ramal se desplomó durante 6 años, precisamente en la administración del “Bronco”.



En la administración de Jaime Rodríguez el presupuesto para ese rubro cayó casi 90% con respecto al gobierno que le antecedió, el de Rodrigo Medina, donde se erogaron $120.6 millones en los 6 años; no obstante, en los siguientes 6 años se le destinaron sólo $13.2 millones, un 11% del monto anterior.



Además, algunas partidas de esa disminuida cantidad ni siquiera se invirtieron en mantenimiento, pues nunca existieron comprobantes de que así haya sido, según acusa, en una observación, la Auditoría Superior del Estado (ASE).



Expertos dicen a El Horizonte que una obra como la del metro “puede durar toda la vida” si se le da mantenimiento adecuado, pero que lo destinado por los funcionarios del Bronco fue “evidentemente insuficiente”, lo que hablaría además de una “actitud negligente”.



Entre los exfuncionarios que habrían tenido que ver con esta negligencia estarían, entre otros, Manuel Vital y Manuel González, mismos que hoy están bajo los reflectores debido a diversas acusaciones por actos de corrupción y desvíos multimillonarios en su gestión.



Manuel Vital se desempeñó como secretario de Desarrollo Sustentable de 2018 a 2021, y dentro de sus atribuciones y responsabilidades estaba el Metro, mientras que Manuel González fue gobernador interino en parte del periodo en que no se le invirtió a este sistema de transporte colectivo.



El urbanista, Raúl Salinas Jiménez, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, indicó que para que una obra de esta naturaleza pueda durar “toda la vida” requiere mantenimiento adecuado, y que lo destinado por la gestión del “Bronco” fue, evidentemente, insuficiente.



“(Como mantenimiento) le hicieron como unos parchecitos ahí, pero esos parches nada más sirven para la fotografía, no sirven para nada.



“Alguien le notó que tenía unas grietas y fueron y se las repararon nada más resanando las grietas, le aumentaron la vida un poquito más, pero lo que vivió un poquito más fue para que se hicieran grietas, por otro lado, y ahora tiene grietas, no donde estaba antes la grieta, ahora la tienen el otro ladito, pero siguen sin tener capacidad para sobrevivir esas estructuras”, puntualizó el experto.



- Bajaron 90% al mantenimiento

Según las cuentas públicas del sexenio del exgobernador, Jaime Rodríguez, dictaminadas por la ASE, del 2016 al 2020, al mantenimiento de la Línea 2 se le destinaron apenas $13 millones 250,346 pesos.

En tanto, del 2009 al 2015, que fue el sexenio del exgobernador, Rodrigo Medina, se le destinó al mantenimiento $120 millones 693,944 pesos, lo que significa que con en el gobierno del “Bronco” la caída fue de 89 por ciento.



El pasado 5 de diciembre, el gobierno de Samuel García, anunció el cierre de la extensión de la Línea 2 del Metro al detectar fallas que colocaban al viaducto al borde del colapso; son seis estaciones, en un principio se indicó que sólo se requería mantenimiento.



Sin embargo, el 4 de enero, el mandatario anunció la “reconstrucción” porque dijo que de 168 capiteles, que son las soportes que están entre las columnas y el viaducto, 160 tienen que cambiarse totalmente porque ya no sirven.



Hoy, los alumnos de la UANL vuelven a clases, y lo hacen sin el servicio del Metro, pues están cerradas las estaciones Sendero, Tapia, San Nicolás, Anáhuac, Universidad y Niños Héroes.

Los trabajos de mantenimiento que se hicieron durante el sexenio del Bronco van desde trabajos de soldaduras, mantenimiento correctivo en viaductos, servicio de cimentaciones de columnas, reparación de grietas y sellado de capiteles.



En el 2016, según las cuentas públicas, se destinaron $1 millón 494,311 pesos; en el 2017, $2 millones 145,116 pesos y $1 millón 123,655 pesos. En el 2018 fueron $3 millones 199,297 pesos; en el 2019, $2 millones 133,139 pesos en reparación de grietas en capiteles y en el 2020 fueron $3 millones 154,828 pesos, que da el total de los $13.2 millones de pesos.



En el último año de su gestión, Jaime Rodríguez no consideró ninguna suma específica en esa línea, pues en la Cuenta Pública de 2021 no aparecen reparaciones o servicios en ella.



- ASE señala fallas en cuenta de 2017



Durante 2017, el gobierno del “Bronco” reportó haber destinado $3 millones 268,771 pesos para trabajos de mantenimiento en la Línea 2; sin embargo, la Auditoría Superior del Estado (ASE) señaló que de esa cantidad, $1 millón 123,655 pesos, no hay comprobantes de que esos trabajos se hayan realizado.



Incluso en el dictamen final, el organismo señala que el estado envío una repuesta sobre esa observación, pero que no logró solventar el gasto.



“El ente público (Metrorrey) realizó, a través del procedimiento de adjudicación directa, mediante tres cotizaciones por escrito o dictamen técnico de asignación, la adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, maquinaria y otros equipos, y servicios de mantenimiento en viaductos y estaciones de la Línea 2.



“Observamos que las adquisiciones no fueron formalizadas a través de un contrato, contraviniendo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León”, se lee en el documento.



No hay conocimiento de que tal quebranto se haya castigado.



- Samuel García destina una buena partida al metro

En tanto, el año pasado y en el que transcurre, el gobernador Samuel García presupuestó $300 millones de pesos para mantenimiento.



Sin embargo, en este rubro se incluye tanto el mantenimiento para la Línea 3 como para la Línea 1, pues se están reforzando las columnas que están en el río Santa Catarina, de esta última.



En tanto, para la reconstrucción de la Línea 2 destinará $1,000 millones de pesos.