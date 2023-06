Denuncia Colosio uso de su imagen en estafa electoral

El presidente municipal de Monterrey declaró que ya tomó una decisión respecto a si será candidato o no a la presidencia; pero esperará para revelarla.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, denunció que en muchas partes del país hay grupos que están armando estructuras electorales en su nombre y estafando, incluso, con dinero; y aclaró que aunque él ya tomó una decisión sobre si será o no candidato presidencial, esperará el tiempo correcto para anunciarla.



El presidente municipal de Movimiento Ciudadano pidió a los medios masivos de comunicación transmitir esta denuncia pública, porque él no hará ninguna denuncia penal.

'En muchas partes del país están supuestamente armando estructuras a mi nombre. Hay gente incluso pidiendo dinero a nombre mío, no les hagan caso, les están viendo la cara', alertó.

'No estoy armando estructuras de ningún tipo, en ningún lado, ni siquiera en Monterrey', aclaró.

Eso, explicó, sucede en varias partes del país.

'Desde el año pasado me han llegado (versiones) de Michoacán, Baja California, Guerrero, dicen 'ya estamos armando la estructura colosista', refirió.

Colosio Riojas explicó que 'de repente dicen: 'Ya nos están solicitando dinero'.

Por eso pidió a la población no dejarse engañar.

'Esas personas no trabajan para mí, les están viendo la cara', afirmó.

Aclaró que no debe haber confusión.

'Una cosa es gente que de buena fe quiere armar simpatía para un proceso electoral y otra cosa es que ya estén armando estructuras electorales donde ya estén cobrando dinero', alegó.

La información le llegó por redes sociales.

'A mí no me están estafando, pero no quiero que estafen a la gente... es gente abusiva aprovechando la coyuntura para sacar raja política o algún beneficio económico', expresó.

Cuestionado si le interesa ser candidato a la presidencia del país y si ya tomó una decisión, respondió:

'A mí lo que me interesa es hacer bien mi trabajo en este momento, primero Monterrey... ya hay una decisión, agradezco el apoyo, pero esperemos los tiempos correctos (para darla a conocer)', dijo.

A la pregunta de cuándo serán los tiempos adecuados, si septiembre y octubre, respondió: 'Es que no me gusta que me estén presionando para tomar una decisión'.

'Desde el año pasado (me preguntan). Tengo mucho trabajo aquí. Por favor, no me quiero adelantar a los tiempos', aseveró.

Se le preguntó quiénes lo están presionando, a lo que respondió que 'ustedes', en referencia a los reporteros.