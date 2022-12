Denuncia Navarro a diputados y Fiscal Anticorrupción

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, presentó esta tarde una denuncia contra de los diputados del Congreso de Nuevo León y contra el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, por violación a sus derechos humanos.

La queja la entregó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y en ella argumenta que le violentaron sus garantías individuales.

La demanda va contra los legisladores del PRI, PAN y una diputada sin partido político que el pasado 29 de noviembre votaron en el Congreso Local a favor de la declaratoria de procedencia para desaforarlo.

Y en el caso del Fiscal Anticorrupción es por la averiguación que éste inició en su contra.

Anunció que, adicionalmente, buscará llevar su caso ante organismos internacionales y federales.

El funcionario estatal entregó la denuncia a la titular de la CEDH, Olga Susana Méndez Arellano.

Navarro Velasco dijo tener confianza en que su denuncia sea analizada a cabalidad para integrar un expediente en donde se constate la violación a sus derechos humanos y se actúe en consecuencia.

Aclaró que se siente seguro en el cargo y dijo que el único que podría removerlo es el gobernador Samuel García, quien lo designó.

Y a la pregunta de qué esperaría de los legisladores, si una disculpa o la reposición de un procedimiento, consideró que la CEDH deberá emitir recomendaciones.

“Además de estas actuaciones, buscaré otras instancias internacionales y federales que me permitan la seguridad de que mis procedimientos van a ser analizados, porque desgraciadamente no he visto que las garantías se respeten ni los derechos humanos por parte del Congreso y de la Fiscalía Anticorrupción', sostuvo.