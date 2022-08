Denuncian ciudadanos desabasto de agua 'intermitente'

En completa incertidumbre de cuándo llegará el agua a sus tuberías es como pasan sus días los habitantes de la colonia Linda Vista en Guadalupe, quienes denuncian tener el servicio una vez cada 15 días.

Cabe aclarar que a diferencia de otros sectores, donde el líquido sale siempre el mismo día, en esta localidad jamás se tiene una certeza.

La situación es considerada "grave" en la zona poniente de la colonia, ya que es ahí donde habitan mayormente adultos mayores.

"Tengo un tinaco, pero no me llega el agua, me tengo que ir a la plaza y yo con mis problemas de salud no puedo ir a llenar los botes de agua porque con la edad afecta cargarlos, tenemos más de un mes batallando con este problema", comentó otra habitante.