Denuncian fraude por $2.5 millones a empresa Findex

Empresa opera en una plaza comercial del municipio de San Pedro y ha hecho lo mismo en otros estados como CDMX, SLP y Guadalajara.

De acuerdo con expertos, en Nuevo León cada vez se cometen más fraudes y algunos de los más comunes son los relacionados con financieras de autos nuevos o seminuevos.

Ejemplo de ello, es lo que les sucedió a un grupo de regios que se dejaron llevar por la ubicación en San Pedro de la empresa Financiera Findex a la cual le pagaron hasta el 80% del valor de un auto que hasta el momento no han visto ni les han regresado su dinero.

El grupo de afectados que hasta el momento se han unido para reclamar suman 35, los cuales ya pusieron denuncia penal por un monto global de $2.5 millones de pesos.

Dicha empresa está en Plaza Missisippi, la cual se ubica en las calles Río Mississippi y Calzada San Pedro, en el citado municipio.

La persona a la que los afectados le depositaban el dinero es identificada por estos como Jesús David Facundo Martínez.

Jéssica Morquecho, una de las afectadas por la empresa, dijo que el pasado 28 de abril ella pagó $20,000 pesos para separar un auto Versa, color blanco, modelo 2020 y luego, el 3 de mayo, depositó $122,000 pesos.

El auto costaría $200,000 pesos y los restantes $58,000 los pagaría con tasas de interés bajas y congeladas; relató que luego le dijeron que debía pagar otros $12,000 pesos por la instalación de un GPS y adicionalmente lo correspondiente al IVA lo cual no le pareció.

Fue entonces que pidió que le regresaran su dinero, a lo cual le dijeron que sí, pero es fecha que eso no ha sucedido.

"Te citaban ahí en Calzada San Pedro, y nos confiábamos por la ubicación, mirabas los carros en un estacionamiento, era una empresa que se llamaba Findex y decían que les tenías que dar el 80% de enganche y que ya después te traían la unidad y luego te daban largas", señaló la afectada.

La afectada dijo, estuvo yendo a reclamar y los empleados la amenazaron de muerte, por lo cual fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad.

"El día que fuimos hasta sufrí amenazas afuera de la Plaza Missisippi, allá en Calzada San Pedro, amenazas de la gente que nos robó nuestro dinero porque todo fue un fraude", afirmó Morquecho.

Los abogados que representan al grupo de 35 víctimas indicaron que a raíz de este caso, se les han sumado más quejas de personas de otras entidades, pues Financiera Findex opera en todo el país con el mismo "esquema de fraudes".

"Hasta el día de hoy, nosotros tenemos aproximadamente 35 personas que se acercaron con nosotros, de las cuales 30 ya hicieron lo conducente presentaron sus denuncias, se han estado comunicando más personas con nosotros", puntualizó el abogado Emmanuel Hernández.

Específicamente, donde hay más casos de afectados son en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guadalajara y ahora en Monterrey.

"Entonces buscamos que todas las personas que hayan sido víctimas de un fraude por parte de esta empresa, esta supuesta financiera, interpongan las denuncias correspondientes para acumularlas en un solo proceso y que se haga justicia para todos los afectados", indicó Garza.

Los juristas precisaron que de momento se encuentran en la etapa de investigación, por lo que es necesario que se acerquen para poder dejar constancia y lograr que se haga justicia.

"Es necesario que las personas que nos están escuchando pongan atención a estas circunstancias de los delitos que suceden de fraudes e invitarlos que si tienen este mismo tipo de problemas nos puedan buscar, esto con la finalidad de poder juntar más carpetas y generar una constancia de una manera adecuada", concretó Cienfuegos.

Crecen fraudes un 83% de enero a abril en los últimos 3 años

En más de 80% se han disparado los fraudes, en todas sus modalidades, en los últimos tres años en el estado.

Según datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) de enero a abril del 2020 se denunciaron 971, mientras que en el mismo periodo de este año fueron 1,777, que es un incremento de 83 por ciento. De hecho, si se compara abril del 2020 con abril de este año, que es cuando se han dado los casos de fraudes de autos, el alza es de 230% por en el primer año mencionado fueron 124 denuncias en el segundo 409.

Ahora bien, en lo que respecta a la incidencia anual, se observa un aumento del 57 por ciento.

De enero a diciembre de 2020 se reportaron un total de 3,701 denuncias de fraudes, número que pasó a 5,802 para 2021.

En ese sentido, 2021 ha sido el año con el mayor número de denuncias de fraudes desde 2018, ya que en dicho año se tuvo un reporte de 4,043, es decir, 30% menos que el año pasado.

...Y hay más casos

Al igual que Morquecho, la misma situación enfrenta, Alejandro Brambila, quien buscaba una camioneta Chevrolet Trax 2018 y un Volkswagen Vento, pero dijo que cuando la empresa comenzó a pedirle más dinero por diferentes conceptos, decidió dar para atrás, no obstante ya había dado $50,000 pesos como anticipo.

"Yo me di cuenta cuando me empezaron a pedir más dinero, cuando me empezaron a pedir más dinero, pues este yo me negaba porque les decía que eso no estaba dentro del contrato, e inmediatamente me dijeron que ahí se acababa la relación.

"Con la cancelación te citan, para firmar la cancelación, supuestamente la cancelación dice que no hay ningún cargo y posterior te entregan una hoja que dice que en 20 días te van a devolver el dinero, pasan los 20 días, y en esos días tú no vuelves a ver el dinero", explicó Brambila.

Otro de los afectados, Omar Verduzco, relató que también buscaba adquirir un Vento 2019, pero en su caso negoció para liquidar de contado.

"A mí me pidieron, para separarlo o para iniciar el trámite, porque era de contado supuestamente de $100,000 pesos, luego me pidieron que para agilizar más rápido la transacción que depositara otros $35,000, que era $135,000 en lo que iba a quedar y luego ya pidieron para la instalación del GPS. Lo que nos defraudaron fueron $147,500 aproximadamente", expuso.