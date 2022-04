Derechos humanos no deben quedar en 'letra muerta': Samuel

El gobernador de Nuevo León se encuentra analizando la nueva Constitución de la entidad.

Con el arranque de los foros donde se debatirán los principales aspectos de la nueva Constitución, el gobernador Samuel García dijo que lo más relevante en este documento son los derechos humanos que Nuevo León va implementar y que no queden en "letra muerta".

Este viernes, comenzó el primer foro donde se espera una amplia participación, para lograr -según García-, una Carta Magna más nutrida y consensuada.

"Hoy no se trata de ponerle un nombre, no se trata de si es una reforma constitucional, no se trata de si es una reforma integral o no se trata para quienes somos optimistas qué es una nueva Constitución ese es un tema muy técnico para lo que se trata de la ciudadanía.

"Lo realmente importante es discutir los derechos humanos que Nuevo León va a implementar en su Carta Magna para ustedes ciudadanía, el tratamiento que le queremos dar a ese proyecto, cómo garantizar que sus derechos humanos se aterricen y no queden en letra muerta", sostuvo el mandatario.

García señaló que entre los puntos más importantes a discutir en este primer enfoque, será el derecho humano a una buena administración, el derecho a la ciudad, a la movilidad, a un transporte público sustentable, una educación de calidad y nuevas tecnologías.

Así como el desarrollo integral de la primera infancia, a vivir en paz, al esparcimiento, entre otros.

"Vayamos pues, por una Constitución que permita resolver nuestros problemas del aire, del agua, de la violencia contra la mujer, que garantice que la división de poderes, los contrapesos, la rendición de cuentas, la transparencia, reglas claras y concisas que todo Nuevo León puede entender", expuso García.

Por último, el mandatario reitero que va por la Constitución más federalista del país: "Que tengamos la Constitución más federalista para resolver los problemas de Nuevo León con, sin, o a pesar del Gobierno Federal que nunca más una grilla nacional o una oficina en Ciudad de México nos diga a los nuevoleoneses cómo arreglar los problemas que vivimos y que nos tienen atados de manos", concretó.