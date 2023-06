Derrochar en campañas va en contra de lo que pensamos: Ebrard

El candidato a la presidencia de México por Morena, Marcelo Ebrad, durante su visita a Nuevo León, señaló que derrochar altas cantidades de dinero en campañas publicitarias 'va en contra de lo que pensamos y somos' por lo que prefiere dialogar con la ciudadanía para atender sus necesidades.



'No gastar y no derrochar el dinero. Campañas publicitarias, derroche de recursos, va en contra de lo que pensamos y somos, porque pregunta ... ¿De dónde sale ese dinero?, cuando hay derroche, se tira el dinero en publicidad por todos lados en eventos carísimos, pues que nos digan, ¿de dónde viene ese dinero?.

El ex Secretario de Relaciones Exteriores, expuso que cuando se registró a la candidatura, sugirió que le abrieran una cuenta a cada candidato; sin embargo, la respuesta fue negativa.

Y expuso que ahora, sigue algunos métodos que utilizó el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña.

'Me tocó, me mandaron a Jalisco, Sinaloa, Zamora, Chihuahua, Durango, Baja California y Baja California Sur ... Me dijo Andrés: Tú te vas a ocupar de esa zona ... Nada más que le dije: Bueno, nada más que... ¿Va haber algún apoyo?, dijo: No, no tenemos, nada más la bendición y la suerte', relató.