Desaparecen 327 mujeres en 2022; faltan 26 por localizar

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, han sido localizadas 301 mujeres; sin embargo, explicó que cinco fueron halladas sin vida

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió que del 1 al 17 de abril de 2022, la Comisión de Búsqueda ha emitido 327 alertas y que aún faltan por localizar a 26.

De acuerdo con el funcionario, han sido localizadas 301 mujeres; sin embargo, explicó que cinco de ellas fueron sin vida.

Asimismo, añadió que en las últimas 24 horas se dio con el paradero de: Danna Barbosa, Alexa Ramírez, Jaqueline del Río, Liliana Pérez, Mayte García, Patricia Coronado y Griselda Marcelino Cruz.

A pregunta expresa sobre el actuar de la Fiscalía, García Sepúlveda dijo que "el enemigo no somos nosotros, el enemigo está afuera, impune, y son los violentadores y feminicidas, no es el Gobierno contra la Fiscalía y no es colectivos contra Gobierno".

Además, el gobernador hizo público su compromiso con el Fiscal y las Fiscalías Especializadas de aumentar el presupuesto en tecnología, capacidad, CODES y Ministerios Públicos. "No habrá excusas, es tarea de todos".

Por otra parte, comentó que "el problema es multifactorial, afortunadamente, y lo digo con mucho cuidado y respeto, no es un tema de bandas ni de secuestro, si fuera el caso no estarían aquí las secretarias de la Mujer y de Igualdad, estarían militares y Fiscalía General de la República".