Desata polémica prohibición de venta de perros y gatos

Diputados vigilarán la aplicación del nuevo reglamento y plantean crear centros de adopción para que se cumpla la ley que prohíbe vender estos animales.

La eventual prohibición de venta, compra y crianza de perros y gatos en Nuevo León desató polémica, pues los criadores rechazaron la medida, al tiempo que los defensores de animales la respaldaron y el Congreso señaló que ningún reglamento está por encima de la ley.

Criadores de perros y gatos dijeron que la medida coarta la liberta de comprar una mascota y que la medida no acabará con el clandestinaje ni los animales callejeros.

En tanto, el presidente del Congreso, Mauro Guerra, indicó que apoyan la intención de proteger a los animales, pero que si el reglamento viola la Ley de Bienestar Animal le pedirán a la Secretaría de Medio Ambiente que lo corrija, pues nada puede estar encima de la ley.

Esto se da luego de que El Horizonte dio a conocer que en mayo entraría dicha prohibición que viene en un reglamento que está por publicar el estado.

De acuerdo con Guerra, esperan que este reglamento busqué en realidad el bienestar de los animales y no salga gente perjudicada con esta medida. Y agregó que por ello es un tema que se debe analizar con expertos, como ambientalistas.

“Lo único que debe buscar en este caso la Secretaría del Medio Ambiente es garantizar que sí se dé el tema del bienestar animal y que no esté dirigido a tratar de obtener algún beneficio o perjudicar algún giro de este caso, sino que verdaderamente se busque el bienestar animal”, subrayó Guerra.

Algunos dueños de criaderos rechazan la medida de prohibir la venta de perros y gatos en Nuevo León; en cambio, proponen llevar a cabo otras medidas que no afectan a su economía y así también se apoye al gobierno.

Ezequiel González, dueño de tres criaderos en Nuevo León, señaló que otras opciones serían vigilar los criaderos para que no se presenten casos de maltrato y además que se puedan crear diferentes centros de adopción con la ayuda de los dueños de criaderos.

Por su parte, Ana Rodríguez, criadora de perros raza shih tzu, dijo que está en contra porque ellos invierten mucho dinero para tenerlos bien cuidados, y que la prohibición no eliminaría los perros callejeros porque nadie que pague tanto dinero por un animal de raza los va a dejar en la calle.





- Activistas respaldan sanciones

Activistas dedicados al rescate de perros, como es el caso de Yolanda Rosales, apoyan al completo dicha iniciativa, pues indica que será un de los elementos que ayudarán a combatir la sobrepoblación de perros y gatos en las calles.

Ante ello, Rosales aplaudió dicha acción por parte del gobierno del estado y la Secretaría del Medio Ambiente.

“Tenemos un gravísimo problema de sobrepoblación de perros y gatos, basta ir a cualquier centro de control canino y felino que hay en Nuevo León, no existen adoptantes.

“El hecho de que se ponga y el gobierno y la Secretaría del Medio Ambiente se pongan las pilas para meter esto, eso es una gran ganancia.

“Esto ya es una gran lucha, una esperanza de dar a entender que los perritos rescatados tengan una oportunidad”, indicó Rosales.

Asimismo, indicó que podría ayudar a que la gente no solamente se “case” con los animales de raza, sino también den oportunidad a los que se encuentran en situación de calles o maltratados.

“Es algo excelente y de lo que carecemos y de lo que la sociedad no entiende, que nos urge, se sensibilice, agrandan un poquito la familia y adoptar un perrito de compañía que no tiene que ser de raza. No se está pretendiendo eliminarlos, de que ya no existan perros de raza”, agregó.