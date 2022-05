Desconocía que camioneta entró a motel: Mario Escobar

Mario Escobar, padre de Debanhi, señaló que desconocía la existencia de la camioneta que entró al Motel Nueva Castilla minutos después de que ingresó su hija.

El Horizonte obtuvo en exclusiva parte de la carpeta de investigación en la que se establece que, una camioneta negra, ingresó al motel 5 minutos después de que entrara Debanhi.

Situación que dijo, pedirá explicación a la Fiscalía, ya que no se lo había notificado.

"Está en la carpeta pero a mi no me lo han informado, o sea yo lo vi en las cámaras de televisión con todo lo que se filtro, por las televisoras grandes y que de alguna manera pues están mandando la información, de ahí ya uno se puede hacer una mejor hipótesis"

Además, exigió que la empresa Alcosa entregue los 8 minutos de video que captaron las cámaras de seguridad y que fueron mutilados.

"Estamos aquí en Alcosa, donde todavía no me dan respuesta, no me justifican varios minutos porque son importantes y claves para desmenuzar este rompecabezas, ya tenemos muchos días pidiéndoles que nos justifiquen los vídeos, nos justifiquen los minutos faltantes y para mi es punto y clave importante que me den esos minutos"