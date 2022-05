Despiden a docente tras ser acusado de abusar de alumnas

Nuevo León.- El profesor de la escuela secundaria No. 2 "Guelatao", quien fue señalado de acosar a alumnas, ya fue separado de sus funciones y notificado conforme a la Ley.

Esto ocurre, a pesar de la negación por parte de la directora de la institución educativa, Micaela Zapata.

Fue en una reunión entre padres de familia, las estudiantes afectadas y las secretarías estatales de Educación y de las Mujeres donde se decidió, por parte de las instituciones, a apoyar a las víctimas y colaborar con el Ministerio Público para completar el expediente de denuncia.

Por otro lado, las autoridades solicitaron el apoyo de la directora del plantel ubicado en Santa Catarina para aplicar el "Protocolo de Seguridad Escolar; sin embargo, se negó a hacerlo.

Micaela Zapata argumenta que el supuesto acoso es un invento de las alumnas, debido a la mala educación que reciben en sus casas.

"Ustedes no les dan a sus hijas la libertad, les dan libertinaje ¿Y eso les da derecho a una persona a venir a acosarlas?. Nadie, no señora, no es cierto (el caso de acoso), su hija le está mintiendo. Bueno, yo se lo estoy diciendo y usted la conoce".