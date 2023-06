Detectan Ruta 108 “pirata” de transporte de personal

Los inspectores confirmaron que esta ruta de permisionarios destina unidades del transporte público para meterlos de 'piratas' al transporte privado de personal

Al Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León le 'llovieron' quejas de usuarios, denunciando que la Ruta 108-San Rafael, casi no trae camiones en el servicio de transporte urbano.

Y en un operativo, este martes los inspectores confirmaron que esta ruta de permisionarios destina unidades del transporte público para meterlos de 'piratas' al transporte privado de personal.

¿Y cómo lo detectaron?

Por las placas vehiculares registradas en la concesión.

Los camiones habrían sido camuflajeados.

Las razones sociales dicen 'Roca' y 'Canu'

La directora de Atención Ciudadana del Instituto, Rocío Montalvo, lo puso al descubierto.

'Nos decían que hay un déficit de unidades. Pero estaban prestando brindando el servicio pirata, o sea de personal, en una empresa privada', dijo, 'marcan que ya tiene meses'.

La Ley de Movilidad de Nuevo León prohíbe que las unidades del transporte público se destinen a otro fin.

El operativo fue en vía pública, en la colonia Jardines del Río.

El responsable de la empresa es Isaías Carrizales.

Su hija, de nombre Mariana, llegó para amenazar. Primero al camarógrafo.

Luego, amenazó a la funcionaria.

'Va a haber una demanda contra ti, Rocío Montalvo, porque estas abusando contra nosotros', gritó.

'Es una ruta urbana que ustedes la metieron de pirata de personal', sostuvo Montalvo frente a la hija del apoderado.

Después, la joven amenazó a la reportera y golpeó el micrófono.

'Qué te importa', dijo al preguntársele su nombre.

Y advirtió: 'Si me subes, va a haber consecuencias contra ti también porque no me tienes porque estar exhibiendo'.

Los inspectores retiraron cuatro unidades.

'No es una acción que hayamos llegado y lo hayamos acorralado, esto nosotros tenemos meses llevando un procedimiento requiriendo que esa y todas las rutas pongan en funcionamiento el 100 por ciento de la flota', declaró Montalvo.

Las empresas de transporte de personal implicadas también estarían violando la ley, por circular con unidades piratas.

Si usted tiene quejas, enviélas al whatsapp a 81 311 88 657.