Detectan firmas falsas en decretos de Ivonne Álvarez

El Secretario de Gobernación del Estado, Javier Navarro, dijo que se detectarón firmas falsas en los decretos de la expresidenta del Congreso, Ivonne Álvarez, que por ello, no podían publicarse.

'Nosotros comunicamos que es parte de los problemas de la publicación de los decretos, no podíamos estar seguros si no se checaban las firmas, si no se hacían los peritajes y demás. Por eso el retraso', dijo el secretario de gobernación.