'Detenidos en Santiago eran ex policías': Fasci Zuazua

Los sucesos ocurrieron el día de ayer jueves 10 de marzo, dónde se detuvieron a 22 personas de las cuales también se encontraban ex marinos y ex militares.

El Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, informó que dentro de los detenidos en el enfrentamiento que se registró el día de ayer jueves 10 de marzo en el municipio de Santiago, hay ex policías, ex militares y ex marinos.

Esto luego de que la Fiscalía confirmara que dentro de los 22 detenidos en una quinta de la colonia Plutarco Elías Calles en Monterrey, está un elemento activo y dos ex policías de Fuerza Civil.

Zuazua dijo que ya tienen a más policías y a ex uniformados detectados en las células de la delincuencia organizada, por lo que advirtió que habrá más detenciones.

"Va haber muchas detenciones, como ya les había dicho hay mucha infiltración y es este grupo el que está infiltrados, entonces era bajas y detenciones, ya las está habiendo, ayer en los detenidos también hay ex, ex policías, ex soldados y ex marinos, y el tema es que también hay activos, entonces si les pido, sobre todo a la ciudadanía, no nos asustemos por eso, asustémonos si no detenemos a nadie", comentó el secretario.

Tras el enfrentamiento en Santiago se confirmó la detención de siete personas, y aseguramiento de dos vehículos, armas, y equipo para intervenir la comunicación de policías.