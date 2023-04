Detienen a influencer por fraude en San Pedro

Una influencer sampetrina fue detenida durante este viernes 31 de marzo por el delito de fraude en un proyecto de remodelación en una casa.

Por el presunto delito de fraude, la influencer Laura Hyrma 'N', quien se dedicaba a la construcción, interiorismo y decoración, fue detenida por elementos ministeriales en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con fuentes allegadas, la influencer cobró alrededor de 350 mil pesos por la remodelación de una casa en El Uro, proyecto que se comprometió a terminar en diciembre del año pasado, pero no lo concluyó.

La captura se llevó a cabo este viernes 31 de marzo tras una orden de aprehensión girada en su contra, esto después de la denuncia interpuesta por los afectados.





Fue el año pasado que la parte afectada entregó la suma para que Laura Hyrma 'N', comenzara los trabajos.



No obstante, en septiembre del 2022 cuando se presentaron a revisar los avances, se dieron cuenta que no se había hecho ninguna modificación, por lo que la citaron para que explicara por qué no había comenzado las labores.

Al acudir, según la versión de los afectados, la influencer reconoció que elevó los precios y dijo que el dinero que recibió lo utilizó en otros proyectos.

Por ello, interpusieron una denuncia en su contra, lo que derivó en la captura Hyrma 'N'.