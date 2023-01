Detienen a taxista por acoso y privación de la libertad

El delincuente fue detenido en la colonia Regina, tras una orden de aprehensión por privación de la libertad, sin embargo, también es investigado por acoso.

Tras cumplir una orden de aprehensión contra un taxista, resultó que es el mismo que acosó sexualmente a una joven tras abordar el taxi para no llegar tarde a su trabajo.



El detenido, identificado como David “N”, de 32 años de edad, fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de privación Ilegal de la libertad.



A su vez, David “N” es investigado por la denuncia de acoso, interpuesta el pasado 12 de enero, por la joven Nalley Almaguer, quien a través de redes sociales, señaló ser presuntamente víctima del ahora apresado, cuando circulaba a bordo del taxi que manejaba.



David “N” fue arrestado en Alfonso Reyes, cruce con calle Servicio Postal, de la colonia Regina, en Monterrey.



El pasado 12 de enero, Nalley Almaguer hizo público el acoso del que fue objeto por parte del taxista.



En el video que subió Nallely Almaguer se puede ver la angustia que sintió al ser acosada por el taxista cuando decidió subirse al auto de alquiler para no llegar tarde a su trabajo.



En un texto difundido por la afectada, señala que en el video se muestra claramente el miedo, desesperación e impotencia que sintió y sigue sintiendo. Y agrega que no volverá a subir a un taxi.



Tras estos hechos, las autoridades realizaron la investigación correspondiente y dieron con el paradero del ahora detenido, que fue enviado al Centro de Reinserción Social de Apodaca.



Por su parte, el Instituto de Movilidad le aplicó al taxista una multa que va de los mil 925 pesos hasta los 9 mil 622 pesos.



También se le retiró de manera definitiva su licencia con base en el Artículo 213, fracción IV de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado, que establece las sanciones por violación a esta ley y su reglamento.