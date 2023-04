Devuelve mochila con dinero para evitar preocupar a papás

Joel Hernández Orta, quien encontró una mochila con al menos $70,000 pesos y la entregó a las autoridades, agregó que decidió ser honesto y entregar esa mochila también evitando llevarle una preocupación a sus padres, con quienes vive actualmente.

Los padres de Joel son cristianos, su padre padece una enfermedad del riñón y como parte de su tratamiento le realizan diálisis.

El hombre explicó que se encontró la mochila cuando iba camino a su trabajo, en una carpintería ubicada en Juárez.

Agregó que el prefirió su paz en lugar de meterse en problemas y pues al encontrarla en la carretera lo primero que pensó es que era de alguien más y tenía que entregarla.

“Yo digo no voy a perder el tiempo, no voy a meterme en problemas, dije puede que tenga reporte de robo o extravío y pasar a ser detenido pues no. Mi punto es como esa pertenencia estaba tirada pudo haber sido más, alguien pudo haber agarrado otra cosa”, agregó.