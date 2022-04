Dictan sentencia a culpable de la muerte de Regina e Isabela

Irving "N" pagará su condena en el Centro de Organización Social del municipio de Apodaca

Monterrey, Nuevo León.-Después de poco más de un año del accidente que arrebató la vida de las menores Regina e Isabela, hoy el responsable del accidente, fue sentenciado a 13 años años, 9 meses de prisión.

"Pudimos tener audiencia de juicio oral, en la cual obtuvimos la sentencia condenatoria de 13 años, 9 meses de prisión y un pago de reparación de daños de 1 millón 450 mil pesos", señaló Miguel Balderas, abogado a cargo del caso.

El accidente ocurrió cuando Irving "N" bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, conducía a exceso de velocidad e impactó su vehículo en la parte trasera del auto donde viajaban las menores de 1 y 4 años, respectivamente, que perdieron la vida tras el accidente.

"Se desahogaron testimoniales de policías, tránsitos, peritos; hubo una extracción de fluidos, es decir; toma de orina y sangre y también se pudieron incorporar mediante los testigos que son los peritos, se pudo demostrar que él consumió alcohol, marihuana y cocaína al mismo tiempo y también manejó a exceso de velocidad", añadió Balderas.

El hoy declarado culpable no podrá solicitar el indulto, debido a que no existe beneficio para estos delitos, el indulto en estos casos, queda excluido del código penal del Estado.

En tanto, Karina Lugo, madre de las menores fallecidas comentó; "Tengo muchos sentimientos encontrados que no sé hacia dónde van", Lugo ha luchado hombro con hombre de la mano de la justicia para que este caso no quedara impune, sin embargo, emocionalmente se encuentra en malas condiciones.

"Quiero que sepan que no me hace sentir mejor, obviamente esto hace la diferencia porque pues se que mis hijas donde quiera que estén saben que su mamá estuvo aquí y que no se cansó por ellas", dijo la madre de las niñas.