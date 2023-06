Diputado del PAN acusa a Samuel de ignorar el tema de seguridad

El diputado del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que al gobernador no le interesa la seguridad, esto al señalar que en las últimas fechas no ha asistido a las reuniones de seguridad.

Durante el evento organizado este jueves por la bancada del PAN, el diputado declaró que Samuel García solo ha asistido a un 20% de estas juntas.

“Pues yo creo que la ciudadanía ya se dio cuenta que tenemos un gobernador que estorba, que viaja, que la verdad es que pareciera que no hay, que no toma decisiones, que no va a las juntas de seguridad, ha ido al 20% de las juntas, cuando la seguridad es la problemática número uno.