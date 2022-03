'El Bronco' podría salir del penal a revisión médica

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, dijo que se está revisando el estado de salud de Jaime Rodríguez

El secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci confirmó que se está revisando la salud de Jaime Heliodoro "N" alias "El Bronco" y que dependiendo de los resultados, se analizará la salida del ex mandatario del penal de Apodaca para una revisión médica.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario dijo que la carta, en la cual se pide la salida del exgobernador para realizarle análisis en un hospital público, fue entregada al titular de la Agencia de Administración Penitenciaria, el Mtro. José Francisco Jiménez Gómez.

"No es solicitud. El asunto es que a todos los internos tenemos que revisarles su estado de salud y si es necesario, trasladarlos a que se hagan sus estudios. Si es necesario se va a llevar sino no", explicó.

"No hay ningún traslado, nada de eso, tranquilos. No hay orden, estamos viendo si es necesario o no, de eso se encargan los médicos no nosotros", aseguró.

Informó que estos análisis se hacen siempre a los internos y de darse un caso especial, se analiza su salida del penal.

"Como a todos los internos, se tiene que hacer (el análisis) en un lugar público. Los médicos del sector salud son quienes mandan. No es lo que yo quiero, no es lo que el director del penal quiera, ni lo que todo el mundo quiera y así no es", agregó.

Añadió que actualmente el estado de salud de "El Bronco" es estable.

"Pues está bien, tiene algunos padecimientos desde hace tiempo, pero está bien", puntualizó.