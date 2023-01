El museo La Milarca sí dejará ganancias: Mauricio Fernández

El exalcalde de San Pedro y filántropo explica que el museo será autosostenible, pues podrá rentar sus espacios para eventos diversos.

El museo de La Milarca está a punto de quedar listo y entrar en operación, y para el ex alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, las expectativas de esta obra son grandes, pues podrían dejar hasta $15 millones de ganancias al año.

Dicha situación podría darse con la organización de eventos en este museo, su operación podría lograrse con al menos $1 o $2 millones de pesos al mes.

Sin embargo, podrían ser hasta $24 millones los que queden por año en La Milarca, pues de los $2 millones de pesos que se proyectan al mes, $1 millón sería para operación y el otro saldría de la realización de eventos.

‘‘Los espacios van a costar una lana, con eso se va a mantener el espacio museístico, es un lugar muy diferente porque yo te aseguro que vas a ver que uno quiere rentar el lugar para la boda, otros por la conferencia, unos para el desayuno. La operación de La Milarca se está a la expectativa de que va a ser positiva, en un año va a haber superávit, va a ganar mucho más de lo que va a costar. Yo creo habrá de $10 a $15 millones de pesos al año, eso nos va a ayudar a mantener obras, terminar jardines’’, aseguró Fernández.

El exalcalde agregó que aunque el municipio de San Pedro ha querido intervenir, no tendría por qué hacerlo, pues la operación de este espacio sería cedida para el estado, y en la cuestión de las piezas que lo conforman solamente el patronato del museo y él podrían tomar decisiones.

‘‘Lo que está haciendo el patronato es buscar que el estado ayude en la parte administrativa y operativa. Estamos cediendo la operación... la parte de operación con mucho gusto se la damos al estado y la parte de la colección y museografía no le corresponde a nadie, más que a mí y al patronato que tenemos’’, agregó el filántropo.

"El patronato del museo de San Pedro tiene el compromiso de completar la obra y operarlo, entonces lo que está haciendo el patronato es buscar una oportunidad de un derecho de colaboración para que el estado ayude en la parte administrativa y operativa.

“Estamos cediendo la operación, el patronato, el municipio ya no tiene nada que ver, el patronato es el que puede negociar con el estado un acuerdo de colaboración para operarlo, la parte de operación con mucho gusto se la damos al estado y la parte de la colección y museografia no le corresponde a nadie, más que a mí y al patronato que tenemos”, subrayó.







El exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, se sometió a un estudio en días pasado y ahora está a la espera de conocer los resultados para saber si el cáncer volvió o se fue.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el exedil sampetrino contó que hace semanas se estuvo sintiendo mal, sin embargo, ya se siente mejor y espera que los resultados que reciba el próximo lunes sobre su salud sean favorables.

“Tengo 4,5 días mucho mejor, me hicieron las últimas pruebas que me van a entregar el lunes y es un poco para mí un parteaguas, si tengo cáncer, si ya la libre, no la libre, eso lo voy a saber el lunes.

“Pero físicamente y de mis malestares me siento mejor que hace dos semanas, ahora sí me siento que voy para arriba, la realidad me siento muy bien, si volvió pues hay que atenderlo y sino volvió pues serían muy buenas noticias porque el cáncer (que tengo yo), uno de cada 15 se libran”, indicó Fernández.

Fernández fue sometido a una operación en septiembre de 2021 para retirarle el cáncer de mesotelioma que tenía en la pleura, y aunque era una operación de mucho riesgo, fue un éxito.

Una semana después de su operación fue dado de alta y estuvo en reposo por varios días, un mes después se realizó un chequeo para ver si no había aún células microscopias de cáncer y comenzar con tratamiento, sin embargo, todo salió bien.

Ahora, a más de un año de su operación espera los resultados con la fe de que el cáncer sigue sin regresar y está libre de la enfermedad.