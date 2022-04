El tradicional pan cocido en leña de Bustamante

Desde Monterrey, el equipo de Fuerza Informativa Azteca viajó a Bustamante, el municipio de las Semitas y el pan de dulce.

Conocimos al señor Lázaro Casso de Luna, el panadero más famoso, que nos dejó entrar a su cocina en la Panadería "La Superior".

Sus inicios fueron hace 30 años con el permiso de sus hermanas.

Todo tiene su chiste, desde prender el horno de adobe hasta hacer el más delicioso pan.

Todo visitante de Bustamente ha probado sus panes recién hechos y se llevan esa sonrisa que para don Lázaro ha sido la mejor satisfacción.

"Hasta ahorita no he visto una cara de enojo cuando lo prueban: ¡oh, esto no sirve! Jamás lo he visto y esa es la mayor satisfacción, que la gente disfruta de lo que nosotros hacemos", añadió don Lázaro.