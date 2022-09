Empieza a 'rodar' proyecto de tren suburbano de NL

Dan primeros $36 millones de pesos para estudios del proyecto; trazo será desde Santa Catarina al Aeropuerto.

El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, firmaron el acuerdo financiero para el Tren Suburbano Santa Catarina-Aeropuerto, el cual costará $12,000 millones de pesos.

Con esta firma se le entregó al gobierno estatal los primeros $36 millones para la elaboración del proyecto ejecutivo de dicha obra.

En total, Banobras aportará $3,000 millones de pesos para el tren suburbano -monto que no necesita pasar por el presupuesto federal, pues proviene de un fondo de dicha banca de desarrollo- mientras que el estado aportará otros $3,000 millones.

De igual forma, se está contemplando que el tren suburbano no sólo llegue al Aeropuerto Internacional de Monterrey, sino extenderlo hasta el municipio de Pesquería.

Ayer, en palacio de gobierno, el gobernador Samuel García y Mendoza Sánchez firmaron el "convenio de apoyo financiero de estudios", con lo cual arranca la primera fase del tren suburbano que tendrá un costo total de $12,000 millones de pesos.

Aparte de los $3,000 millones de pesos de la Federación, el estado pondrá otros $3,000 millones de pesos y el resto será de la Iniciativa Privada.

"Tenemos $3,000 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura que se van a utilizar para financiar parte de este proyecto, de un total estimado de $12,000 millones de pesos.

"El día de hoy vamos a estar firmando un convenio de apoyo financiero para $36 millones de pesos, se van a utilizar para financiar el 50% de los estudios y asesorías indispensables para poder iniciar con los trabajos de este proyecto", indicó Mendoza Sánchez.

De acuerdo con el gobernador, Samuel García, el tren duplicará la capacidad actual del sistema de transporte público.

Abundó que beneficiará a 855,000 nuevoleoneses, la cual describió como la clave en el sistema de movilidad para la metrópoli, pues será la "columna vertebral" del transporte público de la urbe regia.

"Juntando las tres líneas del Metro y el tren suburbano, vamos a tener una red de transporte masivo que duplica la red actual y esto nos va a permitir tener un sistema de transporte masivo que llegue a todos los rincones de la ciudad.

"(Con esto vamos a) poder recuperar la distribución modal que se llegó a tener en algún momento de arriba del 40% del uso de transporte público, de las cifras que tenemos en la actualidad, que son de alrededor del 20%", apuntó el mandatario.

García destacó que ya se cuenta con la concesión para hacer la actualización de los estudios, y se estima que la primera etapa quede lista en 2024 en la zona más poblada que es de Santa Catarina a Universidad.

El gobernador destacó que el estado pondrá otros $3,000 millones de pesos, y para el resto se va a invitar a la iniciativa privada que participen de la plusvalía para llegar a la meta objetivo.

Cabe precisar, que en la presentación del Paquete Económico para 2023, el gobierno federal contempló un monto de $8,004 millones de pesos para obras de este tren suburbano.

- Samuel García agradece apoyo de la federación

Tras agradecer el apoyo de la federación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García remarcó que no quiere saber como está la "grilla nacional, porque aquí estamos jalando".

El mandatario dijo que está agradecido con la Federación, porque en 11 meses le han dado entre $11,000 millones y $12,000 millones de pesos.

Dentro de la firma del convenio para iniciar los estudios del tren suburbano, el mandatario destacó que se han otorgado a la entidad $5,000 millones de pesos repartidos entre obras como el segundo acueducto de El Cuchillo, la presa Libertad, así como otros fondos en seguridad y educación.

"No quiero ni saber cómo está la grilla nacional y no me voy a meter porque Nuevo León está mejor que nunca, concentrado en Nuevo León; en arreglar el agua, la movilidad, la seguridad de Nuevo León.

"Allá la grilla que traen, allá que se diviertan, aquí estamos jalando", expresó García.

El ejecutivo estatal mencionó que existe una estrecha coordinación entre ambos niveles de gobierno para resolver las diferentes problemáticas de la entidad.

"Algo que no se dice y hoy quiero reconocer es el apoyo del gobierno federal, tan sólo los proyectos que mencionó Jorge Mendoza, nada más súmenle $5,000 millones de pesos, el acueducto de El Cuchillo 2; $2,500 millones de pesos la nueva Presa Libertad; $3,000 millones de pesos el Tren Suburbano; el apoyo de $3,500 del cupón cero y todo lo que hemos recibido de seguridad pública; del FASP, todos los proyectos federales en educación.

"Creo firmemente que estamos en el mejor momento y en la mejor relación con el gobierno federal, porque bajita la mano en 11 meses, ya nos cayeron $11,000 o $12,000 millones de pesos", concretó el mandatario.