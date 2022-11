Emplaza Congreso a Gobierno para Carta de No Antecedentes

El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción revisó la papelería de los interesados al cargo de fiscal de Nuevo León.

Luego de que se informara que 54 de los 65 aspirantes al cargo de Fiscal General de Justicia, no entregaron la Carta de No Antecedentes Penales porque el gobierno estatal suspendió el trámite, el Congreso Local emplazó a la administración para que en un plazo de 48 horas expida ese documento a los interesados.



La Carta es un requisito de ley en la convocatoria, y sólo 11 la entregaron; los otros 54 no, porque cuando éstos la tramitaron el gobierno tenía suspendida la expedición con el argumento de que la justicia federal les pidió suspender el trámite debido a los amparos solicitados por terceros que se inconformaron con el proceso de selección del Fiscal.



El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción revisó la papelería de los interesados, una vez que el registro de aspirante se cerró el pasado viernes.



Y al detectar que sólo 11 entregaron la Carta, el presidente del Comité, Enrique Ogaz, le notificó esta mañana a los diputados de la Comisión Anticorrupción la situación, por lo que la Comisión sesionó, y acordó emplazar al Gobierno.



El presidente de la Comisión, Jesús Gómez, advirtió que si el gobierno estatal no expide el documento, entonces aplicarán la presunción de inocencia.