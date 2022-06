Empleados no dejaron cargo con mi aval: Jesús Nava

El alcalde de Santa Catarina presentó una denuncia señalando que presuntamente Víctor Pérez envió a 15 trabajadores como operadores en las elecciones de Durango

Después de que el diputado federal del PAN, Víctor Pérez, señalara que el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, estaba enterado y había dado aval a los empleados que habían pedido licencia, este último negó que él haya dado autorización para que se separaran del cargo.

En entrevista al salir de un evento, Nava aseguró que las declaraciones del legislador federal son sin fundamentos pues indicó que en ningún momento recibió algún oficio por parte de la Secretaría de Administración para informarle sobre las licencias.

"(Las declaraciones) Sin fundamentos y sin motivo, el Secretario de Administración del Ayuntamiento, es su hermano, Concepción Pérez por más de seis, siete años, operador político de Héctor Castillo.

"En la auditoría que yo hago en los primeros tres meses de ejercicio presupuestal pues es cuando sale todo esto... yo no he firmado ninguna licencia, no hay un oficio dirigido del Secretario de Administración, hermano de Víctor Pérez, hacía mi persona, esto salió a raíz de una auditoria, la gente no estaba en su lugar de trabajo", indicó Nava.

El martes el alcalde de Santa Catarina presentó una denuncia en la FEDE señalando que presuntamente Víctor Pérez envió a 15 trabajadores como operadores para las elecciones de gobernador en Durango.

El edil mencionó que los hechos se dieron a conocer tras denuncias de colaboradores y agregó que, si bien él tiene que estar enterado de cuando se pidan licencias, el supo por medio de la Contraloría.

"Yo me llegó a enterar por medio de la Contraloría, insisto, no hay un oficio del secretario Administrativo hacía mi persona de las licencias, no hay un aviso de esta índole, y nos damos cuenta tras una auditoría. Yo tengo que estar enterado de la autorización de licencias, de bajas, de altas, inclusive porque había que cubrir esos colaboradores", agregó el edil.

Asimismo, indicó que el los empleados estuvieron recibiendo licencia y fue hasta que entró la Auditoría a investigación cuando dejaron de recibirlo.

Nava también señaló que en la nomina del municipio también se ha dado un aumento que él no conocía.