Empresario Marcial Herrera donará agua ante ola de calor

Ante la ola de calor que azota la entidad, el empresario Marcial Herrera dijo que donará miles de galones de agua en las colonias de San Pedro.



A través de un video, el también exsecretario de Seguridad Pública de ese municipio mencionó que la donación se hará mediante Ades Forta.C, de la cual es presidente.

“Trabajaremos del lunes a domingo sin parar, pero a mi gente no le va a faltar agua porque yo no me les voy a rajar, ¡galones de agua!”, expresó en una grabación.