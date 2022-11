En medio de reclamos, inician hoy obras de Centrito Valle

Municipio de San Pedro invertirá en el proyecto de ampliación de banquetas en Distrito Valle $700 millones de pesos.

A pesar de los reclamos contra el proyecto, el municipio de San Pedro, en voz del alcalde Miguel Treviño, informó que este lunes dará inicio una primera etapa de la obra de regeneración en Centrito Valle, con lo que se dará el cierre parcial de la calle Río Tamazunchale.





Esto a pesar de que algunos comerciantes y vecinos de la zona no aceptan el proyecto al argumentar que no hay alternativas de apoyo para ellos y además porque se contempla eliminar cajones de estacionamiento.

Los cierres provocaron el enojo de vecinos sampetrinos, por lo que de acuerdo al municipio, tras reuniones con ellos, se acordó que los cierres se den hasta después del 25 de diciembre.





Sin embargo, sí se comenzará hoy un cierre parcial de calle Tamazunchale, desde Calzada del Valle hasta Río Orinoco, y será después del 25 de diciembre que se darán los cierres en Orinoco y Mississippi, dejando solamente acceso peatonal.

Ciudadanos de San Pedro, como la activista Rebeca Clouthier, y la consejera de Evolución Mexicana, María Elena Assad, indicaron que esto afectará de manera importante a los comerciantes de la zona, y ante ello señalan que es lamentable que el alcalde Miguel Treviño realice obras sin tomar en cuenta la opinión de los vecinos y sólo piense en “sus caprichos”.





“La molestia de los vecinos es porque con los cierres puede ser que tengan algunas afectaciones con sus ventas; aquí la invitación es al alcalde, tiene que escuchar a la gente, ponerse en los zapatos de la gente y más que todo porque venimos de una pandemia donde los ingresos de las personas se vieron mermadas y no puedes después de una pandemia cerrarles los ingresos a los ciudadanos y aparte recetarnos un aumento de predial.

“Hay un egoísmo muy significativo por parte del alcalde, que nada más sus chicharrones truenan, él no ha pensado en los ciudadanos, ha pensado en él, en sus compromisos políticos y favores políticos de campaña; pues por eso está haciendo lo que hace, para pagar los favores políticos de su campaña”, dijo Clouthier.

El proyecto de regeneración de Centrito Valle cuenta con una inversión de $700 millones de pesos y de acuerdo al municipio, éste busca tener un espacio público ordenado, caminable y a escala humana en el que se disfrute por su seguridad y comodidad.





Como parte de estas obras, se incluye la eliminación de 300 kilómetros de cables y sustituir 200 postes con árboles, además renovar la infraestructura de drenaje pluvial, sanitario y de servicios en las calles Río Tamazunchale, Río Orinoco, Río Mississippi y Río Grijalva.

La consejera de Evolución Mexicana, María Elena Assad, coincidió en que este proyecto traerá importantes afectaciones a los comerciantes de la zona y coincidió en que el gobierno de Miguel Treviño realiza proyectos pensando en sus caprichos, sin escuchar a la ciudadanía.





“Lo correcto es que como gobierno tienes que escuchar a los ciudadanos, no puedes hacer obras sin consenso, tienes que pensar siempre en el bien mayor, que es algo que esta administración no está haciendo, pero esta administración antepone sus deseos, sus caprichos a lo que la mayoría de la comunidad quiere o beneficia.





“Por andar acelerados, no hacen estudios, no sacan permisos, hacen las cosas a las carreras, te cuesta más y no queda bien, deberían de planear en serio con conciencia y profesionalmente, o sea, hacen las cosas al chile”, mencionó Assad.