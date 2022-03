Encumbraron al 'Bronco' y ahora guardan silencio

Excolaboradores del Bronco que le ayudaron a llegar a gubernatura guardan silencio

Varios personajes de la política le ayudaron a Jaime Rodríguez Calderón a llegar a la gubernatura, luego fueron parte de su gabinete de primer nivel y, en algunos casos, se trataron de desmarcarse de él, pero finalmente ya lo habían encumbrado en el cargo público de mayor importancia de Nuevo León.

Y ahora que su exjefe y aliado político está recluido en la cárcel de Apodaca, la totalidad de ellos coinciden en que "no tienen comentarios" sobre su situación.

Ejemplo de ellos es el actual alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, quien formó parte del "Broncoteam" como coordinador ejecutivo de la Oficina del Gobernador, desde el 5 de octubre de 2015 al 19 de febrero de 2016.

En esta última fecha, sin detallar los motivos, Treviño publicó en su cuenta de Twitter que renunciaba "por asuntos personales"

Ahora que El Bronco enfrenta a la justicia, El Horizonte buscó al edil por teléfono y sí respondió, pero ante la insistencia dijo dos veces que "no había comentarios" y colgó.

Otro que encumbró al Bronco fue Fernando Elizondo Barragán, quien en la campaña de 2015 era candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, pero a menos de tres semanas de celebrarse las elecciones declinó para sumarse al equipo de Jaime Rodríguez.

Ya en el gobierno, Elizondo Barragán fue nombrado coordinador ejecutivo de la Administración Pública, el segundo cargo de mayor importancia en el gabinete estatal.

Sin embargo, abandonó al exmandatario el 7 de abril de 2017 por las mismas razones que Treviño: "motivos personales".

El Horizonte también buscó a Elizondo Barragán para pedirle su postura sobre el proceso que enfrenta el exgobernador, pero colgó las llamadas antes de contestar y no respondió los mensajes de WhatsApp.

Otro más de la lista es Manuel de la O, quien acompañó al "Bronco" como secretario de Salud y todavía hasta el jueves pasado lo visitó en la cárcel.

De la O figuró como uno de los funcionarios encargados de la recolección de firmas para la campaña presidencial de Rodríguez Calderón, y de acuerdo con documentos en poder de este medio de comunicación, tuvo asignados los estados de Quintana Roo y Yucatán para dicha tarea.

También se buscó a De la O para entrevistarlo sobre el tema; sin embargo, después de decir que estaba ocupado, dijo que no daría declaraciones.

"No puedo dar declaraciones, una disculpa y ahorita estoy consultando, no puedo hablar nada", expresó el exsecretario de Salud.

Pieza fundamental del "Broncoteam" es el exsecretario General de Gobierno, Manuel González, quien encabezó la lista de los coordinadores en uno de los delitos por los que es acusado Rodríguez, es decir, la recolección de firmas para su campaña presidencial en 2018.

González también acompañó casi todo el periodo de gobierno al Bronco y hasta fue gobernador interino cuando éste buscó la presidencia.

González dejó el puesto el 28 de enero de 2021 para lanzarse por una diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al exfuncionario se le buscó vía telefónica y por WhatsApp; por esta última vía respondió lo mismo que los anteriores.

"Le agradezco su atención, pero no hay comentarios. ¡Saludos!", escribió.

Asimismo, se le preguntó si se encontraba en la ciudad, a lo que contestó: "Claro que estoy".

Otra de las piezas clave fue Humberto Torres, exsecretario de Infraestructura, quien desde el inicio y hasta el final se mantuvo en el gabinete del exgobernador.

El exfuncionario fue otra pieza clave para recabar las firmas para la candidatura presidencial de Rodríguez, y de acuerdo con los documentos antes mencionados, se encargó de la tarea en el estado de Tamaulipas.

Pese a que se le buscó por todos los medios, Torres no atendió al llamado.

Otro que se desligó totalmente del exgobernador fue Roberto Flores, exprocurador de Justicia del Estado, pues dijo que hace tiempo dejó de pertenecer a ese "grupito".

"La verdad no me interesa dar opiniones, tengo muchos años de haber salido de gobierno, tengo muchos años de estar desligado de ese grupito de gente y no me interesa nada de esas personas", aseguró el abogado vía telefónica.

Flores inició en el cargo el 7 de octubre de 2015 y lo dejó el 21 de febrero de 2017; en esa ocasión calificó de "desgastante" la situación y señaló que era el motivo por el cual abandonaba su puesto.

"Dada la enorme amistad y confianza que Jaime Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del estado, ha tenido para con mi persona por más de 25 años, y toda vez que observo que es muy desgastante la situación que prevalece, he decidido presentar mi renuncia", dijo entonces Flores.

Otro de los aliados del "Bronco" fue el empresario Fernando Turner, quien en ese momento era presidente de la Asociación de Empresarios Independientes (ANEI) y fue nombrado responsable del sistema financiero.

Ya electo Rodríguez Calderón, Turner asumió el cargo de secretario de Desarrollo Económico, donde estuvo hasta el 28 de mayo de 2018 cuando anunció su salida.

Al igual que Elizondo, el exfuncionario declaró que su renuncia se debía a motivos personales, a lo que agregó que encontró dificultades para hacer cambios en la estructura de gobierno.

Además de los antes citados, El Horizonte buscó a Roberto Russildi, exsecretario de Economía y Trabajo; Manuel Vital Couturier, exsecretario de Desarrollo Sustentable y a Enrique Torres, quien sustituyó en el cargo a Manuel González cerca del final de la administración de Rodríguez; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Actualmente el exmandatario enfrenta un proceso al ser acusado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) de recibir recursos de procedencia ilícita al postularse como candidato a la presidencia en 2018.

De igual forma, es señalado por desvío de recursos públicos y humanos para la recolección de firmas para dicha jornada electoral.