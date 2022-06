Entre impugnaciones, celebrarán 'profes' elección de líder

Siete aspirantes señalan a El Horizonte irregularidades en el padrón; afirman que se incluyeron personas ajenas al sindicato y se dejaron fuera 1,400 jubilados.

Los maestros de Nuevo León adheridos a la Sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) tendrá hoy por primera vez a un proceso abierto para elegir a su dirigente, sin embargo, esta fiesta democrática se realizará en un clima de irregularidades y señalamientos de posible fraude electoral.

Y es que siete de las nueve planillas que participan acusan que el padrón está inflado, ya que tiene nombres duplicados y se incluyeron a familiares de maestros, los cuales no tienen derecho a voto.

También dijeron que fueron rasurados 1,400 docentes jubilados para que no puedan votar.

Ante esto, recurrieron a un amparo tratando de que un juez detenga el proceso hasta que no se transparente y limpie el padrón, pero está en resolución.

Aún así, los inconformes sí participarán en la elección y alistan recursos de impugnación en caso de que se concreten las irregularidades de las que sospechan.

Durante el día de ayer, en rueda de prensa, los candidatos de las planillas Frente Democrático Magisterial, Fuerza Magisterial; Juntos Sí Podemos; Libertad Sindical y Movimiento para Transformar informaron sobre el amparo que solicitar que se les proporcione el padrón electoral y que se suspendan las elecciones.

Lucilda Pérez Salazar, de Fuerza Magisterial, denunció que del padrón electoral, fueron eliminadas 1,400 personas, todas ellas jubiladas y se "robusteció" duplicando los nombres de personas que no pertenecen a la Sección 50.

"Lo que no sobrepasamos y no lo podemos soportar es que nos quitaron a una cuarta parte; están borrados, no existen y otra parte es que gente de Bustamante la mandaron a Monterrey.

"Ahorita uno de Iturbide me dijo ´¿qué voy a hacer a Monterrey si son tres horas las que hago para ir para allá a votar", expresó Pérez Salazar.

Por su parte, Ignacio Orozco del Frente Democrático, acusó de la existencia de lo que llamó "suplantación de votantes"

"Hay una suplantación de votantes donde se permite sufragar a los compañeros que son derechohabientes y que no son miembros activos y jubilados que pertenecen a la Sección 50", aseguró.

"Un cambio arbitrario de los compañeros que van a estar ubicados defendiendo cada uno de estos colores en las casillas.

"A alguien que es de Cerralvo lo cambiaron a Galeana, Bustamante, a Doctor Arroyo y así están jugando ellos para poder ganarlo.

- planillas presentan amparo

A un día de las elecciones del magisterio para elegir al próximo líder sindical de la Sección 50, el candidato de la planilla Azul, Ignacio Orozco, confirmó que se interpuso un amparo para que el padrón electoral sea abierto.

Dicho recurso es respaldado por las planillas Azul; Violeta, Roja, Amarilla y Plata.

"La verdad nosotros pensamos que con la reforma de la Ley Laboral, pues sí va a haber una democracia verdadera. Lamentablemente, aquí en la Sección 50 no lo es, dado que está muy cargado todo hacia la planilla oficial", refirió Orozco.

"Las irregularidades son múltiples y mis compañeros que me sucederán estarán en condiciones de poder comentar ampliamente todo este tipo de atrocidades que actualmente está haciendo la Comisión Electoral confabulados con el Comité Ejecutivo", señaló.

En el padrón electoral, se destacaron los nombres de: María Reyes Rivera Ortiz, Sergio Cuauhtémoc Rivera Oviedo y Rubén Burgos Cardona, los cuales se repiten hasta dos veces.

Pérez dio a conocer que estas personas, son parte del equipo del Comité Ejecutivo actual y partidarias de Juan José Gutiérrez.