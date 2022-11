'Entre más discriminación, más pobreza': Martha Herrera

La secretaria de Igualdad e Inclusión de NL explica las cinco vías para apoyar a los grupos vulnerables en la entidad.

Las principales causas de que se presente la pobreza en el estado son la falta de acceso a los derechos de las personas, a la educación, salud, alimentación, vivienda e ingresos, afirmó la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.

En entrevista para Azteca Noreste con el periodista, Luis Padua, la funcionaria detalló como desde el gobierno de Nuevo León se está trabajando para disminuir las carencias a las que se enfrentan 1.4 millones de nuevoleoneses que presentan alguna condición de pobreza.

Además, Herrera mencionó que si bien esta problemática representa un reto para la actual administración, espera que para 2025 se comiencen a ver los resultados de la estrategia Nueva Ruta: Incluir para ser iguales, implementada por el gobierno estatal.

De igual forma, indicó que la discriminación es un factor que ha impedido la movilidad social para atenuar o erradicar la pobreza.



¿Cuándo se habla de pobreza, qué es y cuánta hay en Nuevo León?

Es un tema que poco se habla, pero que ha crecido en nuestro estado, que no es menor y que tenemos que trabajar todos juntos para ello.

Las causas son diversas y principalmente tienen que ver con la falta de acceso a los derechos de las personas a una educación, a la salud, a la alimentación a la vivienda y a los ingresos que en este caso pueden ser ingresos precarios.

Estamos hablando de que Nuevo León se triplicó la pobreza extrema. Estamos hablando de 123,000 personas en nuestro estado que están sufriendo de la pobreza extrema. Estamos hablando de 1.4 millones de personas que viven en una circunstancia de pobreza. Esto es que sufren de alguna de las circunstancias de las carencias básicas como las que mencioné, alimentación, educación, servicios de la vivienda, acceso a servicios de salud; entonces es un tema al que hay que todos juntos.



¿Por qué la discriminación favorece la pobreza?

Si una persona, por ejemplo, de origen indígena, si un migrante llega aquí en nuestro estado, le abrimos las puertas, pero no le damos, oportunidades de empleo, no tiene acceso a servicios de salud, no tiene forma de poder meter a sus hijos a la escuela, pues ¿qué va a pasar?, vemos algunos que están en situación de calle, entonces la exclusión genera pobreza, eso está claro.

Hay estudios de movilidad social que dicen, que el motor real para lograr la movilidad social en cualquier lugar es la no discriminación.

Tenemos que ser un estado que tenga cero tolerancia a la discriminación y para ello tenemos que capacitar a los funcionarios públicos y tenemos que romper todas estas barreras de las que hablo y tenemos que acompañar a los grupos a entender si ya estamos avanzando en ese proceso o no, porque entre más discriminación más pobreza y va a seguir creciendo la pobreza si no ponemos un alto.

¿Cómo va a funcionar o cómo está funcionando Hambre Cero?

Está funcionando de diferentes formas, es una estrategia compleja, porque tenemos más de 13 estrategias dentro de la estrategia, desde diagnósticos, toda la parte territorial y focalización, la parte de atender la necesidad, o sea, estamos dando apoyo económico a quienes realmente sufren de esa necesidad que en su mayoría es adulto mayor, niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, eso de entrada desde el primer día.

Segundo, con un apoyo en una canasta alimentaria especializada, porque la estamos fortaleciendo con productos especiales para también contribuir a la salud del adulto mayor, del niño y todo eso lo estamos haciendo con canastas básicas que hacemos con el Banco de Alimentos que se entregan directo a las personas.



¿Cuáles son las metas que se podrán alcanzar en esta administración?

Creo que para el 2025 vamos a tener ya manifestaciones de que vamos por el buen camino. Entendamos que el tema de pobreza a nivel mundial va al alza, nosotros lo que queremos es estabilizar ese tema y obviamente que haya un decremento.

Eso va a tomar tiempo, sobre todo si estamos viendo circunstancias inflacionarias, entre otras cosas, injusticias, violaciones a derechos humanos en fin, no quiero ser muy romántica en el tema, pero si soy una optimista, creo que con una estrategia puntual como la que tenemos si vamos a poder lograrlo de mediano y largo plazo.