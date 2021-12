Es irresponsable pensar ahorita en la presidencia: Colosio

NUEVO LEÓN.- Tras ser mencionado en encuestas como uno de los prospectos rumbo a la Presidencia de México en el 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas aclaró que por el momento sería irresponsable de su parte pensar en ello, ya que su primera responsabilidad es como alcalde de Monterrey, tarea de la que, según advirtió, no se distraerá durante los próximos tres años.

"Se me hace exageradamente prematuro y exageradamente irresponsable distraernos de nuestra responsabilidad actual por estar pensando en algo que no sucederá si no hasta dentro de 3 años. Entonces desde mi parte la verdad es que no, no me involucraré en el tema. Yo aplicaré el mantra de 'zapatero a su zapato', puntualizó el alcalde.