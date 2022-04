Esposa de 'Bronco' desconocía su traslado al Hospital

La esposa del exgobernador Jaime Rodríguez, informó que su familia no estaba al tanto sobre el traslado que le harían a su esposo para una revisión médica en el Hospital Metropolitano.

Dávalos, llegó al nosocomio para pedir información, sin embargo, al momento de ser atendida le notificaron que su esposo ya no se encontraba ahí e iba de regreso al centro penitenciario.

"Estoy incomunicada, no he tenido nada, vengo del penal, no me han dicho nada, estamos incomunicados desde ayer en el momento en el que terminó la audiencia", declaró.